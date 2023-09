Palermo: Di Mariano out per una lesione muscolare, distorsione alla caviglia per Mateju

Corini perde due pedine per infortunio. Una lesione all'adduttore costringerà ai box Di Mariano almeno fino alla sosta, mentre una distorsione alla caviglia rischia di tenere fuori Mateju nella sfida contro il Sudtirol.

Intanto allenamento mattutino a Torretta per il Palermo. I calciatori che hanno giocato più di 45 minuti martedì sera hanno svolto un'attivazione tecnica e mobilità e un lavoro intermittente, mentre il resto del gruppo un'attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un lavoro intermittente e una partita a tema.

Francesco Di Mariano, come comunicato nel report quotidiano diramato dalla società di viale del Fante, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Ales Mateju, che nel corso della gara contro il Venezia ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia, ha svolto un lavoro differenziato.

Il difensore, in forte dubbio per il match di domenica pomeriggio contro il Sudtirol, verrà valutato domani e nella rifinitura. Corini e lo staff proveranno a recuperarlo ma non sarà semplice. I tempi di recupero di Di Mariano, invece, non dovrebbero essere lunghi: l'obiettivo dello staff è riaverlo per la gara contro lo Spezia, in programma il prossimo 23 ottobre.