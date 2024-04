Il centro sportivo di Torretta è realtà: "Ecco la casa del Palermo, giornata storica per il club"

Il Palermo City Football Academy è realtà: inaugurato questa mattina a Torretta il primo centro sportivo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni di storia. Alla cerimonia del simbolico taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere del board del City Football Group e Palermo Alberto Galassi, il managing director Brian Marwood, il presidente rosanero Dario Mirri e l’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Tra gli ospiti d’eccezione anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, il presidente della regione Renato Schifani ed il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Per festeggiare la storica giornata il club ha invitato al Renzo Barbera oltre 20 “Legends Rosanero” che, in diretta dai maxischermi allestiti sul campo, hanno seguito e celebrato l’inaugurazione insieme a migliaia di tifosi palermitani.

“Oggi è un momento di grande orgoglio per il Palermo e per la nostra famiglia del City Football Group”, ha dichiarato Brian Marwood. “Il nuovo Palermo CFA - ha proseguito - è molto più di un edificio. E' una casa per i nostri giocatori e il nostro staff per crescere e svilupparsi mentre lavoriamo per portare il Palermo ad alti livelli e iniziare il prossimo capitolo della grande storia del club. Questa nuova struttura di allenamento è un altro esempio del nostro impegno a Palermo, con cui continuiamo a portare infrastrutture calcistiche di livello mondiale in questa comunità incredibilmente speciale”.

Giovanni Gardini ha aggiunto: “Essere qui a inaugurare il primo centro sportivo della storia del Palermo, a poco più di un anno dall’arrivo del City Football Group, è motivo di grande orgoglio. È la prova concreta di ciò che questa società sta costruendo giorno dopo giorno per garantire la massima efficienza alla squadra e a tutte le persone che lavorano per il bene del Palermo. Programmazione, sostenibilità e duro lavoro: è questo l’unico modo che conosciamo per raggiungere i nostri obiettivi, che sono gli stessi dei nostri tifosi e di tutti coloro che amano questi colori”.

Il centro sportivo è un vero gioiello: è costituito da due campi in erba naturale delle stesse dimensioni del terreno di gioco del Renzo Barbera (105 per 68 metri), un campo in erba naturale di dimensioni ridotte (32 x 32 m) dedicato agli allenamenti dei portieri, un main building ed una club house. L’identità estetica del territorio si unisce concretamente alle tecnologie sportive di ultima generazione.

La nuova struttura è frutto del modello targato City Football Group per la realizzazione di infrastrutture sportive di alto livello, che permette di condividere le migliori pratiche e le ultime tecnologie innovative in tutto il mondo. In termini di sostenibilità, la struttura ha preservato la flora locale salvaguardando, piantando e ricollocando oltre 400 alberi e nuove piante tipiche della macchia mediterranea per un totale di 30 mila metri quadrati di aree verdi.

Inoltre, a pochi metri dalla nuova cucina della club house, è stato realizzato un “orto sociale” che ospiterà attività didattico-sociali in collaborazione con le associazioni benefiche del territorio, in linea con i progetti per la comunità promossi e sostenuti dalla proprietà in tutto il mondo. Il centro sportivo è stato progettato dallo Studio Mazzarella Architetti, secondo le linee guida del City Football Group per le infrastrutture sportive. Inutile negare che il centro sportivo rappresenti un plus notevole dal punto di vista economico e sportivo: un asset fondamentale per il club di viale del Fante. Il futuro è tutto da scrivere ma le premesse sono, senz’altro, incoraggianti.

I commenti di Lagalla e Schifani

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “L’inaugurazione del nuovo centro sportivo - ha detto - rappresenta una bella giornata per lo sport palermitano e per il suo territorio. Il Palermo si inserisce tra quelle società che in Italia si dimostrano capaci di realizzare concretamente occasioni e opportunità per migliorare il proprio standard di risultati anche grazie a una struttura come quella inaugurata oggi. Ringrazio la società, la proprietà del City Group che hanno portato a termine questo traguardo e con le quali questa amministrazione sta finalmente costruendo, dopo anni di abbandono e disinteresse, anche un percorso proficuo per far sì che anche lo stadio Renzo Barbera torni a essere un impianto degno della squadra della quinta città d’Italia e dei tifosi del Palermo”.

Queste invece le dichiarazioni del presidente della Regione, Renato Schifani: "Una bellissima giornata per lo sport e per Palermo. Da tifoso, ancora prima che da presidente della Regione, sono contento che finalmente la squadra di calcio della città abbia una sua casa. Una struttura all'avanguardia, costruita secondo i moderni canoni degli impianti sportivi, che colloca Palermo al livello di altre città europee. Speriamo che il nuovo impianto possa essere di buon auspicio per un rapido ritorno nell'elitè del calcio italiano. Un obiettivo che Palermo e i suoi tifosi meritano. Voglio manifestare il mio plauso al presidente Mirri per l'impegno profuso e per il suo amore per la città e la squadra e i complimenti alla nuova proprietà che ha reso possibile questo ambizioso progetto".

Gli fa eco Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia: “L’inaugurazione del Palermo City Football Academy è una notizia che deve rendere orgogliosi tutti i palermitani. Oltre all’indubbia valenza sportiva - aggiunge - l’apertura di questo centro ha un significato simbolico fortissimo per tutto il territorio. Dimostra che in Sicilia è possibile fare, costruire, creare spazi e realtà all’avanguardia, capaci di attrarre le migliori professionalità e creare lavoro. Una sfida che fa onore al presidente Dario Mirri che ha riportato la società in alto, dopo anni di buio, e al City Group che ha scelto Palermo come luogo nel quale fare sorgere qualcosa di bello per tutti i palermitani. A tutti loro, a chi lavora nel gruppo, alla squadra, ai tecnici - conclude Varchi - il mio augurio di buon lavoro”.