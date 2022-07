Palermo, il nuovo corso City Group inizia in Coppa Italia contro la Reggiana: continua la caccia all'allenatore

Nella testa di molti sarebbe dovuta essere la sfida precedente alla finale prima che l'exploit per certi versi inatteso della FeralpiSalò cambiasse lo scenario: Palermo-Reggiana con due mesi di ritardo rispetto ai playoff di Serie C che alla fine hanno consacrato i rosanero. A 26 anni e mezzo dall'ultima sfida giocata nella stagione 1995/1996 all'allora Favorita e finita 0-0 tra i “Picciotti” di Arcoleo e i granata allenati da Ancelotti e poi promossi in Serie A, le due squadre tornano ad affrontarsi in partita ufficiale, per il primo turno di Coppa Italia. Chi vince si guadagna la possibilità di entrare nel tabellone e di sfidare sabato prossimo il Torino in casa. La sfida in programma alle 21, non sarà trasmessa da nessuna emittente: l'unico modo per vedere il match è andare dunque allo stadio.

Partita particolare questo Palermo-Reggiana: da un lato è un match storico perché rappresenta la prima gara ufficiale dei rosanero sotto l'egida del City Football Group; dall'altro è una contesa che fa testo ed entusiasma il giusto. Pur prestigiosa che sia, ragionando in termini realistici, la Coppa Italia non può essere per ovvie ragioni una priorità. Non lo sarebbe stata a prescindere, non lo è a maggior ragione guardando allo scenario attuale, che vede impegnato l'intero apparato rosanero nella ricostruzione dell'apparato tecnico venuto giù con le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini.

Sul fronte allenatore Dario Mirri è stato quantomai chiaro: la società si sta prendendo il tempo per le sue scelte lasciando spazio alla possibilità di guardare anche verso lidi generalmente inesplorati. Anche in questo contesto che guarda ad ampio raggio il nome di Eugenio Corini (che in virtù dell'esperienza da tecnico e della sua lunga storia in rosanero nel complesso lascia più convinzione che scetticismi) resta in cima alla lista: ciò non toglie che da un apparato come quello del City Football Group, abituato a lavorare con metodologie al limite dello scientifico, ci si possa aspettare di tutto.

Domani sera in panchina siederà dunque il tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto, che dopo le ottime cose fatte vedere con i giovani rosanero (condotti fino alla finale di categoria persa contro il Padova) avrà la possibilità di vivere una sera da protagonista. D'altro canto la squadra di Reggio Emilia, allenata dall'ex calciatore del Palermo Aimo Diana, pur arrivando al Barbera con diverse assenze importanti, proverà con le sue armi a strappare quello che sarebbe un successo prestigioso avendo dalla sua una minor pressione. In ogni caso sarà comunque una partita dal valore relativo che in prospettiva dirà poco se non nulla.

Qui Palermo

Oltre al lungodegente Accardi i rosanero dovranno fare a meno di Lancini (volato in Lombardia per la nascita del figlio) e Luperini (fermo per la mononucleosi). Difficile pensare che Di Benedetto (allenatore votato al calcio propositivo e all'utilizzo del 4-3-3) possa stravolgere l'impianto di gioco consolidato nella squadra. In porta è subito ballottaggio tra Pigliacelli e Massolo, col secondo leggermente favorito. In difesa scalpitano i neoacquisti Nedelcearu e Sala. A centrocampo scelte quasi obbligate col duo Damiani-De Rose. Per il posto lasciato libero da Luperini Fella parte favorito sul neoacquisto Stoppa.

Qui Reggiana

Tra assenze e acciaccati gli emiliani arrivano alla sfida con le risorse contingentate. Diana dovrà fare sicuramente a meno di giocatori importanti come Cigarini, Cremonesi e Lanini, che non saranno della partita. Con ogni probabilità i granata scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con tridente composto da Rosafio, Zamparo e Varela e il duo composto dai navigati Fausto Rossi e Daniele Sciaudone.

Le probabili formazioni

Palermo 4-2-3-1: Massolo; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; De Rose, Damiani; Valente, Fella, Floriano; Brunori.

Reggiana 3-4-1-2: Turk; Laezza, Rozzio, Contessa; Libutti, Rossi, Sciaudone, Orsi; Rosafio, Varela, Zamparo.