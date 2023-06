Palermo, il ministro dello sport Abodi in visita al Renzo Barbera e a Torretta

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha visitato oggi lo stadio Renzo Barbera, accompagnato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Ad accoglierli, il presidente del Palermo Dario Mirri, l’amministratore delegato Giovanni Gardini e Michele Centenaro, advisor del club. Il gruppo si è incontrato sul prato del Barbera e ha poi continuato la visita nello stadio.

“Siamo orgogliosi di dare oggi al Barbera il benvenuto al ministro Abodi”, ha dichiarato il presidente Mirri. “Come club siamo sempre pronti a collaborare con il Governo, il Comune e tutte le parti interessate, per rendere lo stadio più confortevole e all'avanguardia, a beneficio dei tifosi e della città”.

Della delegazione istituzionale hanno fatto parte anche il senatore Raoul Russo, l’assessore dello sport della Regione Siciliana Elvira Amata, il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi e l’assessore dello sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia.

Nel pomeriggio, prima di ripartire, Abodi ha voluto visitare l'area del nuovo centro sportivo di Torretta. "Sono tornato con grande piacere nel sito di Torretta - ha detto il ministro - per vedere l'evoluzione di un progetto che ho visto per la prima volta quando era ancora su carta. Seguo da vicino questo processo virtuoso che porterà sul territorio un'infrastruttura dal forte valore sociale, oltre che sportivo, per la Comunità e per l'intero sistema locale".