Palermo, intrigo Grosso: i rosanero lo stuzzicano ma ha dubbi sull'ingresso in corsa

Fabio Grosso, che nelle scorse ore era ad un passo dal firmare con il Palermo, sta temporeggiando: il tecnico, dopo una preliminare intesa di massima raggiunta intorno all'ora di pranzo, avrebbe manifestato le proprie perplessità nell'accettare la guida tecnica dei rosanero in questo momento.

Secondo quanto appreso da PalermoToday, la volontà dell'allenatore sarebbe quella di non accettare incarichi sino alla fine del campionato. Dopo l'esonero dal Lione, infatti, Grosso avrebbe già declinato altre proposte per la medesima ragione. Il progetto Palermo lo intriga, ma vorrebbe sedersi sulla panchina rosanero a partire dal 1° luglio. La dirigenza rosanero, dopo che tutto sembrava fatto con un accordo proposto all'allenatore sino al 2026, sta riflettendo su come risolvere questa impasse.

Sono ore caldissime, si aspetta una risposta da Grosso ma la sensazione è che, adesso, la strada sia nuovamente in salita. A Eugenio Corini, comunque, non è stato ancora comunicato formalmente l'esonero.