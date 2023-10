Carne, salsiccia e mangia e bevi: grigliata per i giocatori del Palermo dopo l'allenamento

Dietro ogni grande stagione, dietro ogni successo c'è sempre un grande gruppo. Quello rosanero sta crescendo giorno dopo giorno: lo spogliatoio è compatto, unito, tutti si sentono protagonisti. E si capisce da tanti, piccoli, segnali. Oggi, ad esempio, al termine dell'allenamento la squadra è rimasta a Torretta per una grigliata in famiglia. Sulla griglia carne varia, salsiccia, mangia e bevi e "stigghiola". Insomma, i rosanero stanno gettando le basi per costruire qualcosa di importante: il campo dirà, come sempre, se l'unità del gruppo risulterà decisiva per ottenere quello che tutti i tifosi sognano.

Perché quella dei 22 titolari non è una frase di circostanza ma la descrizione concreta di come, in questo Palermo, tutti i calciatori siano al centro del progetto. Eugenio Corini sta plasmando un gruppo di uomini forti, di calciatori pronti a sacrificarsi l'uno per l'altro. Non conta chi scende in campo, conta solo il risultato di squadra. In questo avvio di stagione, oltre ai risultati, emerge soprattutto la grande unità della squadra rosanero. E le due cose sono strettamente collegate, non ci sono dubbi.

Del resto, il Genio sa bene che per raggiungere in campo grandi traguardi serve soprattutto questo. All'indomani della vittoria interna contro il Sudtirol, in 18 su 26 calciatori si presentarono al centro sportivo di Torretta, dove allenatore e staff erano al lavoro per recuperare gli infortunati. I giocatori erano a conoscenza del fatto che ci fosse qualcuno al lavoro e hanno deciso di ritrovarsi a Torretta per svolgere il lavoro di scarico, tra palestra e fisioterapia. E la grigliata di oggi è la conferma che qualcosa di grande sta nascendo.