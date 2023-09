Il ritorno del Re, Brunori supera Toni nella classifica marcatori all time rosanero: il capitano è quarto

Una serata magica, come solo lui sa fare: la chiedeva lui stesso, la sperava Corini, la sognavano i tifosi. Matteo Brunori è tornato, si è ripreso il suo Palermo con una splendida tripletta. Le sue tre reti valgono un successo preziosissimo contro il Venezia e lanciano i rosanero in classifica.

Anche se forse sarebbe più corretto dire che Brunori si è soltanto sbloccato in campionato, perché in diverse circostanze il gol lo aveva sfiorato. A Bari una rete (che peraltro sarebbe valsa la vittoria alla prima giornata) annullata per un fuorigioco millimetrico e ingiusto; nelle altre gare diverse occasioni non sfruttate. Era mancata la brillantezza sotto porta, la lucidità, la tranquillità. Sì perché Brunori è uno di quei calciatori che ha bisogno di stare mentalmente sereno, anche se non riesce sempre ad incidere. Ha la personalità per rialzarsi, sempre: lo ha dimostrato anche lo scorso anno, dopo i rigori sbagliati. Già, i rigori: il capitano è ripartito proprio dagli undici metri, sbloccando il risultato al Penzo nei primi minuti di gioco. Con grande personalità il numero 9 si è presentato dal dischetto e ha spiazzato Joronen, rimanendo glaciale. Ma la serata di ieri resterà comunque storica per lui, al di là della tripletta (la seconda in maglia rosanero, dopo quella alla Reggiana in Coppa Italia nella scorsa stagione).

Primo hat trick alle dipendenze di Corini, dato che nella scorsa stagione contro la Reggiana in Coppa Italia c'era Di Benedetto in panchina. Seconda tripletta con la maglia del Palermo e seconda tra i professionisti: prima del tris alla Reggiana aveva realizzato l'ultima tripletta nel maggio 2018 in D con il Villabiagio. Ieri sera, però, con i tre centri messi a referto Brunori ha superato nella classifica marcatori all time del Palermo un certo Luca Toni, portandosi al quarto posto. Sono 52 i gol realizzati dal capitano, a due sole reti c’è la terza posizione, occupata dall'argentino Santiago Vernazza, detto Ghito, che riuscì a totalizzare ben 54 gol. Un gradino più avanti, al secondo posto, c'è Carlo Radice, che dal 1929 al 1933 ha gonfiato la rete in 62 occasioni. Il primato resta a Fabrizio Miccoli: il Romario del Salento vanta un grande margine, con 81 gol realizzati nelle sue sei stagioni da protagonista in rosanero. Brunori spera di arrivare presto a scavalcare Radice, per poi puntare al primato assoluto. Dai suoi gol passa la conquista della serie A: con un Brunori così i tifosi possono sognare.