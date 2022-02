Il Palermo a caccia di talenti nelle Madonie, otto società in orbita rosanero

Le scuole calcio delle Madonie cominciano il percorso all’interno del sistema delle scuole calcio ufficiali del Palermo. A seguito del protocollo siglato lo scorso luglio tra il club rosanero e l’Ente Parco delle Madonie, arriva dunque a compimento l’adesione delle scuole del territorio, che ora sono ufficialmente strutture affiliate al settore giovanile del Palermo. Si tratta dell’Usd Atletico Gangi, l’Asd Gangi, l’Asd Petralia Sottana, il Città di Petralia Soprana, l’Asd Polisportiva Castellana, la Vis Bompietro, il Mufara Polizzi e l’Usd Alimena.

Nei giorni scorsi, a Polizzi Generosa, la firma della convenzione tra le scuole calcio e il Palermo, alla presenza del responsabile organizzativo del settore giovanile Fabrizio Giambona, il presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino, il consigliere regionale Figc Calogero Andolina e i presidenti delle società aderenti al progetto.

Sotto la direzione tecnico-organizzativa dei responsabili del settore giovanile del Palermo, Leandro Rinaudo e Fabrizio Giambona, il Palermo garantisce alle società affiliate la supervisione e il supporto nella gestione della Scuola ufficiale Palermo mediante un programma di condivisione delle linee guida per la formazione degli atleti e la pianificazione delle attività di base, che tenga conto del rapporto tra numero di istruttori ed iscritti, del numero di allenamenti settimanali, la garanzia di un'adeguata assistenza sanitaria e altro.

“E' l’inizio di un percorso che gradualmente porterà il Palermo a coinvolgere una parte importante del territorio siciliano, presidiando la nascita e la formazione dei giovani talenti di casa nostra”, ha detto Giambona. “Dopo le Madonie, infatti, intendiamo estendere la presenza del Palermo anche in altre province regionali, da Agrigento a Enna, Caltanissetta e Trapani. La creazione di punti di contatto diffusi in modo capillare con le scuole calcio del territorio è contemporaneamente uno stimolo a condividere un modello di lavoro virtuoso e un’opportunità per i ragazzi più meritevoli di entrare in contatto più facilmente con una società professionistica, accorciando così la filiera per valorizzare i talenti”.

I ragazzi che frequentano le società del circuito indosseranno materiale dello stesso sponsor tecnico del Palermo e il logo "Scuola ufficiale Palermo". Al termine della stagione sportiva, la società rosanero avrà poi la facoltà di tesserare per le proprie formazioni giovanili gli atleti più meritevoli, esercitando un vero e proprio diritto di prelazione. Contemporaneamente le scuole affiliate potranno godere di alcuni benefit riservati esclusivamente a loro, tra cui corsi di formazione per responsabili e tecnici e inviti alle delegazioni dei territori alle gare ufficiali del Palermo.

Per tutte le informazioni relative al progetto Scuola ufficiale Palermo, è possibile contattare il Palermo via email all’indirizzo: scuolacalcio@palermofc.com