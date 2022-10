Palermo, il City Group atterra a Boccadifalco: in città c'è Diego Gigliani

Le parole pronunciate ieri a Boccadifalco dal dg rosanero Giovanni Gardini hanno confermato, senza alcun dubbio, la fiducia della proprietà ad Eugenio Corini. Oggi, in città, è arrivato anche il managing director del board inglese, Diego Gigliani. Il tutto a conferma di come il City Group tenga enormemente al progetto rosanero. La presenza di Gigliani è volta anche a responsabilizzare tutto il gruppo rosanero, dallo staff ai calciatori: sabato serve una risposta convincente sul campo.

Gigliani, numero due della proprietà inglese, nonché braccio destro di Soriano, ha osservato da vicino gli allenamenti dei rosanero, recandosi in visita a Boccadifalco.

A comunicare la presenza in città del dirigente è il Palermo stesso, tramite una story sul profilo Instagram e un video sul portale: nel contenuto postato si vede Gigliani salutare il tecnico rosanero Eugenio Corini, il direttore sportivo Leandro Rinaudo e il direttore generale Giovanni Gardini. Presente, come ieri, anche Luciano Zavagno.

Gigliani si fermerà in città per un paio di giorni per analizzare insieme ai vertici di viale del Fante il momento negativo dei rosanero. Una presenza importante quella di Gigliani a Palermo, segno che il momento attuale viene monitorato con grande attenzione dalla proprietà.

Adesso, dopo i segnali dalla società, si attende una vera reazione in campo da parte dei calciatori: contro il Pisa è vietato sbagliare. Intanto, dall’infermeria, si apprende che Roberto Crivello, in seguito ad un trauma contusivo al costato rimediato nel corso dell'allenamento di ieri, oggi pomeriggio ha lavorato in palestra. Lavoro differenziato programmato, invece, per Roberto Floriano.