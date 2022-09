Il Palermo risorge nel segno di Brunori, Genoa battuto per 1-0: che festa al Barbera

Il riscatto è arrivato e come se è arrivato. Il Palermo visto contro la corazzata Genoa è una squadra da battaglia: i rosanero tengono testa al quotato avversario in un match a viso aperto trovando con Brunori il gol decisivo. Nel convulso finale gli uomini di Corini tengono duro e nonostante qualche tribolazione portano a casa una vittoria nel complesso meritata. Sarà sicuramente felice da lassù Totò Rambo, lo storico capo tifoso del Palermo, ricordato con una bella coreografia e tanti applausi.

La partenza della gara è decisamente degna del blasone delle squadre e della spettacolare cornice di pubblico. Dopo due minuti Stulac fa urlare al gol i tifosi con una punizione che si spegne di un nulla fuori; manco trenta secondi ed Ekuban dopo aver preso il tempo alla difesa si divora la rete del vantaggio. Nessuna delle due squadre vuole perdere il predominio del gioco: il Palermo cerca la coralità; il Genoa va più in verticale. Un atteggiamento che favorisce l'apertura di spazi e il proliferare di occasioni.

Le fiammate degli ospiti, complice anche una retroguardia rosanero reattiva fino all'ultimo metro, sono più estemporanee e passano soprattutto dal sinistro caldo di Pajac, che su punizione prima testa i riflessi di Pigliacelli e poi mette i brividi al Barbera sfiorando il bersaglio grosso. Il Palermo invece, pur peccando talvolta in frenesia, appare più ispirato. La bella trama a tutto campo rifinita e conclusa da Saric la giocata più bella; l'errore sotto porta di Di Mariano da dentro l'area dopo una transizione l'occasione più eclatante assieme alla girata di Brunori fermata da Martinez. Il primo tempo si chiude con una conclusione chirurgica di Jagiello parato da Pigliacelli che conferma come l'unica cosa ad essere mancata a questa partita spettacolare è l'ultimo guizzo.

Un guizzo che il Palermo riesce a trovare subito in apertura di ripresa, al 48', appena pochi secondi dopo un contatto dubbio in area genoana tra Segre e Dragusin che aveva infiammato il già rovente Barbera. Di Mariano è reattivo nel recuperare palla a Bani sulla trequarti sinistra e dalla successiva contesa nasce una palla vagante: Brunori dimostra rara sensibilità nel leggere il movimento della sfera e battere Martinez con antartica glacialità. Il gol cambia inevitabilmente le prerogative: Blessin mette subito l'artiglieria pesante lanciando Aramu e soprattutto Yalcin (una vera spina nel fianco) per riacciuffare la partita; il Palermo, galvanizzato dall'elettricità generata dal gol, è costretto a usare questa energia in difesa.

La retroguardia rosanero si dimostra compatta a fronte della reazione di un Genoa che ha comunque abbastanza talento per poter aprire una breccia da un buchino. Sugli sviluppi di un corner Yalcin va a millimetri dal gol con una poderosa incornata sulla quale Brunori si improvvisa Maldini salvando sulla linea di porta favorendo il miracolo in extremis di Pigliacelli. Inizia così dunque l'assalto del Genoa, matto e disperatissimo come lo studiare Leopardiano. Pigliacelli è reattivo su Coda ma nulla avrebbe potuto ne sulla forte battuta di Yalcin dal limite, ne soprattutto sul l'incursione di Ekuban, unica vera sbavatura della retroguardia rosanero, col centravanti rossoblù che sbaglia la misura del tocco sotto.

Blessin, che le ha provate tutte, si gioca la carta dell'ex Puscas: Corini invece cerca freschezza per mantenere lo status quo e tra i vari cambi ruolo per ruolo si segnala l'esordio di Gomes. Il finale è coerente con la storia di un match all'insegna delle emozioni e soprattutto dei brividi. Brunori, prima di uscire sotto una pioggia di meritati applausi, va vicino al gol due volte, poi è il Genoa a provare l'ultimo assalto. Un assalto che per poco non si concretizza quando nei secondi finali Nedelcearu rischia di rovinare una gara perfetta con uno svirgolone che inganna tutti, Pigliacelli compreso: la tecnologia salva il Palermo e il gol viene annullato per fuorigioco. I rosanero tornano così alla vittoria e si portano a quota 7 punti, uno in meno dello stesso Genoa, e mandano un messaggio chiaro a tutto il campionato.

Le pagelle

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 7; Buttaro 7, Nedelcearu 7, Marconi 6,5, Mateju 6 (89' Sala sv); Segre 6,5, Stulac 6 (84' Gomes), Saric 6,5 (60' Damiani 6); Di Mariano 6,5 (84' Soleri sv), Brunori 7,5 (89' Vido); Elia 6,5. All. Corini 7

Genoa (4-4-2): Martinez; Hefti (79' Puscas), Bani, Dragusin, Pajac (64' Galdames) ; Jagiello (52' Aramu) Badelj (64' Strootman) Frendrup, Portanova (52' Yalcin); Coda, Ekuban. All. Blessin

Arbitro: Cosso (Reggio Calabria)

Reti: 48' Brunori

Ammoniti: 21' Mateju, 28' Brunori, 44' Pajac, 56' Stulac, 63' Badelj, 81' Frendrup

Spettatori: 23.643