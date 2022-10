Palermo, Gardini toglie Corini dalla graticola: "La migliore scelta possibile"

"La preoccupazione è dovuta al fatto che i risultati non sono all'altezza delle aspettative, ne siamo tutti consapevoli e siamo qui per lavorare: solamente attraverso il sacrificio, l'abnegazione e la professionalità puoi pensare di uscire da questo momento. Sicuramente non era preventivato, ma questo non significa che non possa essere superato". Così Giovanni Gardini, dg del Palermo, ha commentato il momento attuale dei rosanero durante la seduta di allenamento, al Tenente Onorato di Boccadifalco, aperta ai giornalisti.

Parole che fotografano la difficile situazione in casa Palermo: da questa situazione di empasse, secondo Gardini, si può e si deve venir fuori. Con Eugenio Corini alla guida tecnica della squadra. Sì, perchè Gardini ci tiene a precisare che la fiducia nel progetto tecnico dell'allenatore bresciano è assolutamente immutata: "La fiducia in Corini nasce dal momento in cui lo abbiamo scelto - ha dichiarato il dirigente rosanero -. In un progetto di lungo periodo, come il nostro, non possiamo fare valutazioni in un arco di tempo così limitato. Noi siamo convinti della nostra scelta, la riteniamo la migliore possibile. Ne siamo convinti anche oggi. Il tempo è un'opportunità ma non deve essere un alibi: siamo tutti consapevoli delle criticità ma dobbiamo uscirne tutti insieme. Non c'è un limite temporale oltre il quale effettuare valutazioni: nessuno è a tempo. Quando si fa una scelta, ponderata, il tempo è solo un'opportunità non una scusante. Individuare un colpevole al quale addebitare la responsabilità del momento mi pare abbastanza anacronistico e non confacente allo spirito della nostra società".

Gardini ha una sola ricetta per uscire fuori dalla crisi: "Solo il lavoro, il sacrificio, l'attenzione, la determinazione possono tirarci fuori da questa situazione. Siamo una grande famiglia e da tale ci dobbiamo comportare. Occorre uscire dal campo con la maglia fradicia di sudore. Il risultato passa certamente da queste componenti, poi si può anche perdere e accettare la sconfitta. Questo non significa che fino a ora non ci sia stato questo tipo di impegno, però bisogna tirare fuori qualcosa in più. I calciatori hanno la consapevolezza che devono lavorare di più".

La società rosanero, secondo quanto dichiarato dal dg, aveva preventivato che nell'arco della crescita globale potesse esserci qualche difficoltà, seppur quelle attuali siano forse più ampie di quanto ipotizzato: "Avevamo messo in conto che nell'arco della crescita potessero esserci momenti del genere - ha commentato Gardini -. Così sinceramente no, ma non siamo stati colti impreparati. Questo fa parte del calcio, fa parte del lavoro quotidiano. Riteniamo di avere al nostro interno le soluzioni necessarie per reagire. Noi dobbiamo lavorare per il bene comune, il Palermo è di tutti. La categoria va mantenuta per il bene di Palermo e per i tifosi, che sono da ringraziare sempre. Guardiamo avanti, al prossimo match: ci auguriamo un cambio di passo".

Sul campo, intanto, la squadra di Corini ha proseguito la preparazione in vista del prossimo match casalingo contro il Pisa. Aggregati al gruppo della prima squadra anche due giovani della primavera rosanero, Borgognone e Barbera. Il tecnico rosanero ha provato in partitella due schieramenti diversi: prima la difesa a tre, poi quella a quattro. Assenti, come già comunicato dal club, Segre e Sala.

Ales Mateju ha alternato un lavoro in gruppo con un lavoro differenziato programmato. Dopo aver svolto l'attivazione ed una esercitazione tecnico-tattica insieme ai compagni, il numero 37 ha proseguito la seduta in palestra. Hanno terminato l'allenamento prima del resto del gruppo, a scopo precauzionale, Davide Bettella e Roberto Floriano. Per il numero 7 rosanero una lieve contrattura al rachide lombare.