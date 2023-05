Palermo fuori dai playoff, l'amarezza di Lagalla: "Il pubblico non meritava questo epilogo"

"Il nono posto del Palermo alla fine del campionato di Serie B lascia l’amaro in bocca per il traguardo dei playoff sfumato negli ultimi 90 minuti in cui è successo di tutto". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

"Un epilogo che non meritava soprattutto il meraviglioso pubblico del Renzo Barbera - ha proseguito il primo cittadino - che ieri sera ha riempito lo stadio e sostenuto, sotto una pioggia battente, il Palermo fino alla fine, come del resto ha fatto sempre nell’arco di tutta la stagione nelle gare casalinghe e in quelle in giro per l’Italia. Da neopromossa, l’obiettivo dichiarato era quello di salvarsi e consolidare la categoria ed è stato raggiunto. Adesso - ha concluso Lagalla - l’auspicio è che la società lavori per rendere il Palermo sempre più competitivo, ambizioso e alla ricerca, già dalla prossima stagione, di traguardi prestigiosi. Quelli che merita la tifoseria rosanero".