Dopo quasi 5 anni torna Palermo-Frosinone: così Corini vuole sgambettare la capolista

Battere il Frosinone capolista per regalare una gioia ai tifosi, che attendono da cinque anni questa sfida, e ripartire dopo la sconfitta di Genova. Il Palermo di Eugenio Corini è pronto per affrontare al Renzo Barbera il Frosinone di Fabio Grosso: una sfida che si giocherà, con ogni probabilità, di fronte a quasi trentamila persone. La prevendita dei tagliandi procede spedita e la sensazione è che il record registrato contro la Reggina (26.164 titoli emessi) possa essere battuto.

Ci saranno dei cambi, certamente, nella formazione che scenderà in campo: Corini non potrà contare su Mateju e Segre, entrambi squalificati. Al posto del difensore ceco dovrebbe giocare Simon Graves, favorito su Buttaro e Orihuela. In sostituzione del centrocampista, invece, pronto Verre. In realtà, c’è un altro dubbio su cui riflette Corini: schierare Tutino titolare a fianco di Brunori, con Di Mariano spostato sulla destra al posto di Valente.

“L’idea di partire con Tutino titolare c’è – ha detto Corini nella conferenza stampa della vigilia – è un’opzione che sto tenendo in considerazione”. A centrocampo il play sarà Gomes, ritrovato a Genova e completamente ristabilito: il francese giocherà al posto di Damiani.

“Gomes? Può crescere tanto dal punto di visto atletico – ha aggiunto Corini - sta trovando equilibrio e la mia idea è farlo partire dall’inizio. Strategicamente se sceglierò una cosa, ne andrò a proteggere un’altra”. L’idea di schierare Di Mariano al posto di Valente è forte, e anche tatticamente corretta: il Frosinone ha un’uscita principale di manovra sulla corsia sinistra, ecco perché avere la corsa e il pressing di Di Mariano consentirebbe a Corini di bloccare sul nascere la costruzione offensiva del Frosinone. Sulla stessa corsia di sinistra, peraltro, i ciociari sono soliti creare diversi triangoli: il dinamismo del numero 10 potrebbe essere di grande aiuto.

Il Palermo vuole riscattare l’ingiusta sconfitta subita a Marassi venerdì scorso, e farlo di fronte al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più: “Noi siamo arrabbiati per la sconfitta di Genova – ha detto l’allenatore rosanero - perché abbiamo visto che potevamo giocarcela. Sappiamo quanto gli episodi possano spostare l’inerzia di una partita. Se vogliamo creare la giusta mentalità bisogna spingere anche su questo aspetto e lavorare e domandarsi perché non abbiamo fatto risultato. La spinta al miglioramento è fondamentale. Se i tifosi hanno deciso di essere numerosi domani è perché stanno apprezzando quello che stiamo facendo”.

Qui Frosinone:

Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sull’atmosfera che si percepirà al Barbera: “Sappiamo che ci aspetta un match di cartello con una cornice di pubblico bellissima e numerosa – ha dichiarato l’ex giocatore rosanero – . Vogliamo affrontare la gara al massimo delle nostre forze, provando a mettere sul terreno le nostre qualità e cercando di dare fastidio ad una squadra che ha tante armi per poterci mettere in difficoltà.

Io conosco entrambe le piazze, so quanto calore hanno e quanto tengono ai propri colori. Sono certo che rimarrà tutto circoscritto a quello che vedremo sul terreno di gioco. Sarà un incontro tra due avversarie che hanno tutte le qualità per mettersi in difficoltà e che vorranno primeggiare sul terreno. Per quanto riguarda il Palermo, è innegabilmente forte. Ha cambiato proprietà, sono stati fatti tanti investimenti che non portano automaticamente dei risultati e invece loro sono stati bravi a coniugare le due cose. Conosco Corini, un tecnico molto intelligente e con grandi qualità. Le insidie sono tantissime, proprio per questo sarà una partita stimolante nella quale proveremo a mettere sul campo le nostre caratteristiche per ottenere un ottimo risultato come proviamo a fare ovunque”.

Curiosità e statistiche

Il Palermo ritrova il Frosinone al Barbera per la prima volta dopo la storica finale playoff del 2018: i rosanero di Stellone persero contro la formazione di Moreno Longo nel doppio confronto, animato da polemiche infinite. Il rigore prima assegnato a Coronado e poi negato, i palloni in campo e il nervosismo finale. Al Barbera il Frosinone ha sempre perso nei confronti con i rosanero. Corini e Grosso sono stati compagni di squadra al Palermo per due stagioni mezzo: per loro una promozione in serie A (2003/04) e due qualificazioni consecutive in Coppa Uefa. In panchina, Grosso sostituì nel 2019/20 Corini sulla panchina del Brescia, salvo poi essere esonerato e sostituito dallo stesso Corini dopo sole tre partite. Il bilancio tra i due vede Grosso in vantaggio con due vittorie, un pareggio e una vittoria per Eugenio Corini. Fabio Grosso era sulla panchina della Juventus Primavera che, in finale al torneo di Viareggio del 2016, sconfisse il Palermo per 3-2. Corini ha allenato il Frosinone nella stagione 2011/2012, in Prima divisione in Lega Pro: il Genio arrivò ottavo in campionato. Szyminski ha giocato in quella finale discussa del 2018, subentrando allo Stirpe a Dawidowicz. Roberto Insigne ha esordito in serie A contro il Palermo: era il 13 gennaio 2013, Napoli-Palermo 3-0. Mazzarri lo mandò in campo, facendolo giocare insieme al fratello Lorenzo. In avanti sfida tra Brunori e Moro, ex giocatore del Catania, che anche all'andata fece male ai rosanero.

Le probabili formazioni:

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi; Di Mariano, Saric, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Garritano; Insigne, Moro, Caso.