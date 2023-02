Verre e l'eurogol da centrocampo: "Ho calciato senza guardare il portiere, è stato un bel momento"

Un gol straordinario, dalla linea di centrocampo, che sta già spopolando sul web: Valerio Verre ha realizzato il gol del vantaggio nel match di oggi contro il Frosinone con un'autentica prodezza. Per la verità, il calciatore non è nuovo a questi colpi, visto che quando indossava la maglia del Pescara, nella finale playoff di serie B contro il Trapani, firmò un gol simile. Era il giugno del 2016 e con quella rete Verre portò in serie A il Pescara.

“Anche a Trapani segnai un gol come questo di oggi - ha dichiarato in sala stampa il centrocampista romano - quando giocavo col Pescara in finale playoff. Abbiamo recuperato palla velocemente, ho calciato senza pensarci e senza guardare il portiere. È stato un bel momento, la palla è finita all’incrocio. La traiettoria è stata efficace, il pallone è finito praticamente nel sette".

Il calciatore ex Samp si è soffermato sulla crescita del gruppo rosanero, che oggi ha affrontato la capolista senza alcuna preoccupazione, mostrando carattere e personalità: una prestazione che si allinea perfettamente con il cambio di mentalità richiesto da Eugenio Corini. "Vedo tanti margini di crescita - ha detto Verre - ne siamo consapevoli tutti. A fine gara c’era un po’ di amarezza, nella ripresa ci siamo abbassati troppo: ci rode ma sappiamo dove migliorare. Il Frosinone è una grande squadra, se lasci troppo campo prima o poi il gol te lo fanno. In futuro dovremo chiudere prima la gara, segnando il secondo gol”.

Nel post partita anche Eugenio Corini ha lodato la prestazione dei suoi calciatori: “Se penso da dove siamo partiti - ha esordito il tecnico rosanero - questo vuol dire alzare il livello: essere competitivi vuol dire fare bene la sfida successiva. Oggi siamo andati vicino alla vittoria, il pareggio sostanzialmente è il risultato più corretto. Dopo l’1-1 siamo andati in attacco alla ricerca del vantaggio, anche rischiando di prendere gol. È questo il tipo di mentalità che dobbiamo costruire e migliorare. Serve un’incazzatura sana che ti porta a fare e dare qualcosa in più. Occorre spingere su questo, abbiamo affrontato grandi squadre e ora ci prepariamo al Sudtirol: questo è il momento di capire cosa vogliamo fare".

Il Genio si è soffermato anche sulle condizioni di Nedelcearu, uscito per una presunta distorsione: il giocatore si sottoporrà ad indagini strumentali nei prossimi giorni e nello spogliatoio c'è un po' di preoccupazione per l'entità dell'infortunio: "Nedelcearu non molla mai - ha detto Corini - ecco perchè un po’ di preoccupazione. Lui è uno che non molla mai. Saric aveva problemi intestinali, da ieri sera: il suo era un cambio preventivato".

Infine, Corini ha nuovamente ribadito il lavoro che la sua squadra deve osservare, per continuare ad ottenere risultati positivi. L'allenatore si è anche soffermato sulle prestazioni alcuni singoli: "Secondo me abbiamo trovato la strada, sia dal punto di vista mentale che tattico. Tutino è entrato con coraggio e personalità, ha qualità che ci serviranno: potrà fare sempre meglio. Graves ha fatto un’ottima gara, per questo faccio i complimenti agli scout e al direttore Rinaudo. Lo avevo inserito già in casa con la Reggina, oggi contro un avversario forte come Caso ha fatto una gara importante: pienamente promosso, ha dimostrato di poter stare nella nostra squadra. Gomes ha fatto una bella partita, per noi è stata una grande perdita dopo Brescia. Ha avuto bisogno di recuperare, a Genova avevo preferito farlo partire dalla panchina. La sua presenza ci dà dinamismo e qualità nel giro palla. Valente? Nick ha fatto una grande partita, avevo il dubbio tra lui e Di Mariano su chi dovesse partire titolare: quando dico che abbiamo allargato il campo dei titolari mi riferisco al fatto che abbiamo diverse opzioni. Magari in futuro Valente potrà partire dalla panchina e poi subentrare, ma è certamente un titolare della mia squadra".

Per Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, c'era un calcio di rigore, anche se poi lo stesso tecnico ha ammesso di aver fatto i complimenti all'arbitro per la direzione di gara. Grosso ha anche elogiato la cornice del Renzo Barbera, uno stadio che conosce molto bene: "Il bicchiere per me è mezzo pieno - ha detto l'ex terzino rosanero - abbiamo giocato contro un avversario forte in una splendida cornice. Entrambe le squadre hanno provato a vincere la gara, ma reagire dopo lo svantaggio e giocare una ripresa di altissimo livello non era facile in uno stadio del genere. Credo ci fosse per noi un calcio di rigore, l'intervento di Graves mi sembrava ci fosse: a fine gara però mi sono complimentato con l'arbitro per come ha diretto il match. Posso dire che diamo grande valore al punto di oggi, la prestazione c'è stata e dobbiamo continuare così. Conoscevamo le insidie della gara, in uno stadio che ti spinge dall'inizio alla fine. Credo che il Palermo abbia un futuro roseo davanti, la società è solida, Eugenio e il suo staff sono preparatissimi. Oggi credo sia stato uno spettacolo sportivo, penso che tutti i tifosi si siano divertiti. Portiamo a casa con soddisfazione questo pareggio".