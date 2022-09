Torna "Palermo football summit": ospiti d'eccezione Moggi, Lo Monaco e Perinetti

Ritorna il grande calcio a Palermo. Appuntamento al 6 ottobre con Conference403 per il Palermo Football Summit che si svolgerà al Carlo V di Piazza Bologni. Nel cuore del capoluogo siciliano previsti ospiti di rilievo come Luciano Moggi, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano, Giorgio Perinetti, il ds della Reggina Massimo Taibi, l’agente Oscar Damiani, Pietro Lo Monaco, Andrea D’Amico protagonista dell’arrivo in MLS di Criscito, Bernardeschi e Insigne; Mario Giuffredi, Patrick Bastianelli, Beppe Accardi e il suo collaboratore Marco Lo Giudice e l’agente palermitano Gabriele La Manna che in questi anni si è distinto per numerosi trasferimenti in Italia e non solo.

Rinnovata la partnership con Infinity Global Sports che nell’occasione avrà modo di far conoscere da vicino i sistemi di supporto per il mondo del calcio, il LUM nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro e da quest’anno la novità è la collaborazione con UNIPA e segnatamente la facoltà di Scienze Motorie e la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo i cui studenti affiancheranno Conference403 nella realizzazione dell’evento. Per iscriversi e partecipare basterà collegarsi alla pagina Facebook di Conference403 e acquistare il ticket. L’iniziativa - patrocinata da AvvocatiCalcio - oltre ad avere uno scopo culturale ha una finalità benefica. Parte del ricavato infatti sarà devoluta alle associazioni che si occupano delle famiglie meno abbienti.