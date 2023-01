Pantaleo Corvino miglior ds d'Italia: la premiazione il 21 marzo alla Palermo Football Conference

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna la Palermo Football Conference organizzata da Conference403. Appuntamento al 21 marzo a Villa Lampedusa, in via dei Quartieri 104.

La nuova edizione della manifestazione - che vede confermate le partnership con la Scuola palermitana di diritto sportivo, il dipartimento Dems di UniPa, ma anche delle new entry come Lumsa (segnatamente il dipartimento di Giurisprudenza) - avrà inizio alle 10 e terminerà alle 17.

Durante l'iniziativa si terrà un sorteggio di maglie da calcio il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. A questa edizione saranno presenti il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, che sarà premiato dall'avvocato Claudio Pasqualin come miglior direttore sportivo d’Italia; il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti e il suo braccio destro nonché capo scout delle Rondinelle Pierfrancesco Strano; l’agente Patrick Bastianelli; gli allenatori Silvio Baldini e Andrea Stramaccioni; l’ex ds del Cagliari Stefano Capozucca; l’avvocato palermitano penalista Giovanni Castronovo, che affronterà l’argomento Juventus insieme al commercialista ed ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva; l’ex ds rosanero Rino Foschi; il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli; il ds della Spal Fabio Lupo: l’uomo mercato della Sampdoria Daniele Faggiano e i docenti rispettivamente di Lumsa e Unipa, Sergio Paternostro e Laura Santoro.

Dal direttivo Conference403 fanno sapere che sono allo studio altre partnership con attività legate al mondo dello sport. "Sarà un evento imperdibile, con tante novità - dice Alessio Alaimo, giornalista di Tuttomercatoweb e moderatore dell’evento -. L’ultima manifestazione ha consegnato al mondo del calcio due ragazzi che hanno svolto attività di tirocinio con l’organizzazione e oggi uno è entrato a far parte della famiglia Conference403 e un altro collabora con uno degli agenti più quotati a Palermo con esperienza internazionale. Se uno merita, in Conference403, trova sempre spazio”.

Gli eventi Conference403 hanno infatti anche delle finalità sociali e formative. Inoltre si dà molto spazio ai giovani: non a caso ad occuparsi delle fotografie sarà Alpha Production con il giovane fotografo Adriano La Monica ed è stato individuato come partner per ciò che riguarda la parte social il canale Il Salotto del Pallone, una pagina Instagram con quasi diecimila followers gestita da due l ragazzi palermitani, Flavio Norrito e Riccardo Vivona, che seguiranno live la manifestazione come media partner. Presto verranno annunciate nuove partnership e collaborazioni. Prossimamente saranno rese note le modalità per iscriversi e partecipare a Conference403.