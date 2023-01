Palermo Football Conference, il 21 marzo anche Francesco Facchinetti e Andrea Stramaccioni: tutti i dettagli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Special Guest per la Palermo Football Conference organizzata da Conference403. Nella splendida cornice di Villa Lampedusa a La Braciera in Villa sarà presente anche Francesco Facchinetti, figlio d’arte, cantante e manager di numerosi artisti. Non è un caso che Facchinetti sia presente alla manifestazione nelle vesti di relatore: l’ex dj Francesco infatti si è avvicinato al mondo del calcio da operatore di mercato. Anzi, da “fratello maggiore” degli artisti, in questo caso calciatori, come ama definirsi.

Alla Palermo Football Conference saranno presenti anche: gli agenti Patrick Bastianelli, Danilo Caravello, Mario Giuffredi e Marco Sommella; i direttori sportivi Pantaleo Corvino ( che sarà premiato come miglior ds in Italia), Rino Foschi, Fabio Lupo Giorgio Perinetti, Pierfrancesco Strano e Daniele Faggiano; i docenti di Unipa e Lumsa Laura Santoro e Sergio Paternostro; l’allenatore Andrea Stramaccioni e l’avvocato Giovanni Castronovo che insieme all’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva analizzerà la vicenda Juventus. Per partecipare alla manifestazione basta collegarsi alla pagina Facebook di Conference403 e riservare il proprio posto.