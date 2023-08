Il ritorno di Moggi: don Luciano sarà tra i protagonisti della Palermo Football Conference

Guido Angelozzi del Frosinone e Roberto Goretti della Reggiana, rispettivamente promossi in Serie A e B sono i migliori direttori sportivi dell’anno. Lo ha decretato la giuria di Conference403 che con il patrocinio del Comune di Palermo e di AvvocatiCalcio e in collaborazione con Lumsa, dipartimento di Giurisprudenza Palermo, premierà i due dirigenti all’interno della Palermo Football Conference il 10 ottobre 2023 all’Hotel Villa D’Amato di via Messina Marine 178.

Ritirerà un premio anche l’operatore di mercato Mario Giuffredi, quale miglior agente dell’anno. Alla Palermo Football Conference saranno presenti Luciano Moggi, il manager Francesco Facchinetti, l’influencer Damiano Er Faina; l’allenatore Giuseppe Iachini; gli agenti Beppe Accardi, Patrick Bastianelli, Gabriele La Manna, Mario De Rossi, Crescenzo Cecere, Stefano Antonelli e Danilo Caravello; i dirigenti Giorgio Perinetti e Piefrancesco Strano dell’Avellino, Massimiliano Mirabelli del Padova, Stefano Marchetti del Cittadella, Fabio Lupo, Franco Ceravolo e Lorenzo Farris dell’Athletic Palermo; gli avvocati Giovanni Castronovo, Pietro Alosi e Annalisa Roseti e il docente di Economia della Lumsa Sergio Paternostro con il consulente d’azienda Giovanni Giammarva, ex presidente del Palermo.

Ci sarà spazio anche per Nicolas Spolli e Mariano Izco, ex calciatori del Catania e oggi operatori di mercato. Con loro anche l’ex portiere - tra le altre del Palermo - Alberto Pomini, oggi abilitato al ruolo di direttore sportivo. Immancabile la presenza istituzionale dell’Avvocato Claudio Pasqualin. Per partecipare alla Palermo Football Conference è sufficiente registrarsi gratuitamente attraverso Eventbrite.