Covid, altri 3 contagiati nel Palermo: sale a 20 il numero dei giocatori positivi

Continua l'incubo Covid per il Palermo. La società rosanero ha comunicato che ci sono altri tre calciatori positivi, che fanno salire a 20 il totale dei contagiati; 24 considerando anche lo staff.

Una situazione di emergenza che costringe il nuovo tecnico Silvio Baldini a lavorare con l'organico ridotto all'osso: nei giorni scorsi era stato aggregato al gruppo anche Mario Santana, attualmente tecnico delle giovanili rosanero, che ha partecipato alle sedute d'allenamento. La squadra si ritrova così con il gruppo ridotto all'osso. Proprio a causa dell'alto numero di positivi al Covid, la ripresa del campionato di serie C, già slittata due volte, è in programma tra dodici giorni con i rosanero che andranno al Ceravolo per affrontare il Catanzaro.

A dare l'annuncio dei nuovi casi è stata la società in un comunicato: "Gli esiti dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di sabato 8 gennaio - si legge - per i calciatori ancora negativi al precedente ciclo hanno evidenziato altri tre calciatori positivi al Sars-Cov-2, che si aggiungono al novero di calciatori e membri dello staff positivi già comunicati in precedenza, portando a 20 il numero complessivo di giocatori posti attualmente in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio. Quattro in tutto i positivi tra i membri dello staff. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi cicli di tamponi molecolari per monitorare l’evoluzione della carica virale nei giocatori e membri dello staff interessati. I calciatori risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi sono a disposizione del mister per gli allenamenti, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli. Il prossimo allenamento è fissato per martedì 11 gennaio allo Sport Village di Tommaso Natale".