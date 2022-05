Palermo all’ultimo miglio verso la finale: Accardi e Floriano in panchina, Soleri potrebbe partire titolare

Il passaporto è pronto, manca solo il visto. Dopo il 3-0 dell’andata il Palermo si appresta ad affrontare la Feralpisalò nella gara di ritorno, ultimo step da compiere prima dell’approdo in finale contro una tra Padova e Catanzaro (0-0 all'andata). Baldini, che dovrà fare a meno dello squalificato Lancini, arriva al match con ben 11 diffidati e con Accardi e Floriano non al meglio: per la sostituzione di quest’ultimo si candida anche Soleri. Il margine accumulato non basta al tecnico per aprire al turnover ma laddove la situazione lo consentisse i giocatori in diffida saranno tutelati da ulteriori rischi. La partita, in programma domani sera alle 20.30 in un Barbera ancora sold out, sarà tramessa su Eleven Sports, sul canale 253 di Sky Sport e anche su Raiplay.

Il tecnico del Palermo ribadisce come già fatto in passato la necessità di tenere alta la guardia: “Non è ancora finita, non ho mai cercato di far rilassare la squadra - ha spiegato - siamo a un passo dalla finale ma preferisco sapere che gli avversari non hanno nulla da perdere e possono fare la loro partita. Dalla nostra prospettiva se siamo sempre gli stessi e ci mettiamo la stessa applicazione e voglia tre gol di vantaggio sono tanti. Siccome sappiamo che nella mente possono succedere tante cose se reputi che l’avversario possa non fare male di tutto. Noi stiamo lavorando come se avessimo perso a Salò, sono fiducioso perché vedo i giocatori attenti. Sanno che giocare davanti a 35 mila persone in questa categoria non è cosa da tutti i giorni e noi vogliamo dare soddisfazioni alla nostra gente".

Baldini ha parlato poi della gestione della rosa sia in termini di energie che in quanto alla situazione disciplinare, spiegando la sua linea di azione: “Dipende cosa vuol dire gestire - ha affermato - a Salò avevamo un giorno in meno di recupero, ma nonostante questo abbiamo fatto una prestazione maiuscola. Questo è un torneo, non un campionato. La forza interiore sapendo che l'obiettivo è vicino non ti fa sentire la fatica. Si recupera velocemente, i ragazzi si curano, mangiano e dormono bene. In campionato è diverso, un giocatore prende un caffè di più o dorme un'ora in meno. I tempi di recupero si sono abbreviati, siamo alla fine e i ragazzi pur di raggiungere il nostro sogno rinunciano a qualcosa. Se in allenamento io vedo un giocatore che va più piano ne scelgo un altro. Capitolo diffide? Certamente è come la partita di Bari. Se per caso la partita si mette bene per noi certi giocatori andranno tutelati. Bisognerà far qualcosa per evitare di prendere ammonizioni banali".

L’allenatore massese ha parlato anche delle condizioni di Accardi e Floriano: “Cerchiamo di gestirli, verranno entrambi in panchina - ha detto - vista la partita di andata verranno in panchina ma siamo fiduciosi di recuperarli e di non averne bisogno domani sera facendo giocare altri se ci fosse il bisogno perché sappiamo che sono giocatori importanti per il proseguo”. In merito a un possibile impiego di Soleri dal primo minuto a sinistra al posto di Floriano ha così risposto: “Sto valutando su chi mettere dall’inizio: sono scelte che devo fare nella maniera più ponderata senza esser preso dall'emotività ma analizzando ogni situazione anche in base alle caratteristiche dell'avversario".

Qui Palermo

Massolo, Pelagotti, Buttaro, Marconi, Perrotta, Crivello, De Rose, Damiani, Odjer, Valente, Brunori: non è un’ipotesi di formazione ma la lista dei giocatori rosanero in diffida, un particolare non da poco in vista della finale. Baldini, che dovrà fare a meno dello squalificato Lancini e si ritrova con Floriano non al top, almeno inizialmente non fa calcoli. Si va verso quella che ormai è la formazione tipo delle ultime, al netto dei giocatori di cui sopra: il posto dello stopper bresciano sarà preso da Perrotta; quello del fantasista italo-tedesco con ogni probabilità da Soleri anche se non è da escludere l’ipotesi Fella.

Qui Salò

Per la sfida di Palermo mister Vecchi ritrova capitan Legati, che riprende il suo posto al centro della difesa ma dovrà fare a meno dell’altro stopper Bacchetti: spazio, dunque, ancora per l’ex rosanero Pisano che sarà della partita come l’altro ex Corrado. Per il resto si va verso la conferma della formazione vista all’andata sia nel modulo che negli interpreti.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Perrotta, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Soleri; Brunori.

Feralpisalò (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Legati, Pisano, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Guerra, Miracoli.