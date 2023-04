Palermo femminile, vittoria in trasferta: successo sul Crotone, decide la rete di Ribellino

Serie C femminile Girone C

Il Palermo femminile conferma l'ottimo momento di forma, ottenendo tre punti fondamentali sul campo del Crotone e allungando ulteriormente la propria striscia di risultati utili consecutivi. Sono adesso cinque le giornate di fila che hanno portato punti al Palermo. Le rosanero si impongono 1-0 sul campo del Crotone, in piena lotta salvezza: decide la partita il gol di Giada Ribellino. Le ragazze di Antonella Licciardi si trovano al quarto posto in classifica nel girone C di Serie C.

Dopo un primo tempo apparso piuttosto chiuso ed equilibrato, il gol da tre punti è arrivato a metà ripresa: bel lancio lungo in direzione di Geraci che spizza di testa dentro l’area, la deviazione diventa una sponda per Ribellino che, di controbalzo, tira e batte il portiere avversario sul palo opposto. Dopo il vantaggio, le rosanero gestiscono il possesso palla e riescono a mantenere il risultato sino al triplice fischio.