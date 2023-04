Palermo femminile, vittoria in trasferta contro l'Independent: 1-0 il finale, decisiva la rete di Dragotto

Girone C

Il Palermo femminile batte in trasferta l'Independent, nella ventiquattresima giornata di campionato. Al complesso sportivo Kennedy di Napoli, le rosanero vincono 1-0 grazie alla rete di capitan Dragotto: è il sesto risultato utile consecutivo per le ragazze guidate da Antonella Licciardi, che salgono a quota 48 in classifica, al quarto posto. Il Chieti, terzo, dista solamente un punto.

La prima frazione di gara è chiusa e piuttosto equilibrata, senza particolari sussulti. Nella ripresa, però, le rosanero alzano il ritmo della manovra e si rendono più pericolose dalle parti del portiere avversario. E' un gol del capitano, Chiara Dragotto, che decide il match e consegna il bottino pieno alle rosanero.

"Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile - ha detto a fine match Chiara Dragotto - conoscevamo bene il nostro avversario, avendolo già affrontato. Anche oggi una vittoria di misura, ma dobbiamo imparare a chiudere le gare prima. Il campo era ai limiti della praticabilità, queste condizioni hanno influito molto sull'andamento della gara. Per sessanta minuti abbiamo giocato sotto una pioggia battente ma l'importante era portare a casa i tre punti".