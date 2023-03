Palermo femminile, vittoria a tavolino: la Cantera Adriatica Pescara ha deciso di rinunciare alla trasferta

Girone C

Il Palermo Women ottiene tre punti senza giocare. La formazione femminile rosanero, guidata da Antonella Licciardi, vincerà a tavolino la gara di campionato contro la Cantera Adriatica Pescara, che ha deciso di rinunciare alla trasferta in Sicilia.

La decisione della formazione abruzzese è stata comunicata alla LND nella giornata di venerdì: oggi il Palermo si è comunque presentato, come impone il regolamento, allo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. La società rosanero ha consegnato al direttore di gara il proprio referto e ha atteso il triplice fischio dell’arbitro dopo 45 minuti dall’orario di gioco prefissato. Il match odierno era in programma alle ore 14.30. Con questi tre punti le rosanero salgono a quota 38 punti, confermando il proprio quinto posto in classifica.