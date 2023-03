Palermo femminile, successo casalingo contro il Frosinone: a decidere il match la rete di Piro su rigore

Serie C femminile Girone C

Prezioso successo ottenuto dal Palermo femminile, nella ventiduesima giornata di campionato: le rosanero hanno battuto al Santo Canale di Tommaso Natale il Frosinone per 1-0. A decidere il match è stato il calcio di rigore trasformato da Piro, al 35' del primo tempo. Il tiro dagli undici metri è stato assegnato dal direttore di gara per un fallo subito in area da Giada Ribellino, commesso da Teresa Di Salvo. Un match non semplice per il Palermo, viste le tante assenze, tra infortuni e convocate (Licari, Collovà, Purpura) dalla Rappresentativa Nazionale per il Torneo di Viareggio.

Il primo tempo è equilibrato, entrambe le formazioni tendono a scoprirsi poco anche se col passare dei minuti il Frosinone alza il baricentro. Al 21' Sgambato sfiora il gol, ma è brava Erika Sorce a dire di no. Al 33' è ancora Sgambato ad andare vicina alla rete: la girata della giocatrice del Frosinone termina sul palo, dopo una traiettoria che il portiere rosanero aveva battezzato fuori dalla porta. Sul capovolgimento di fronte, Giada Ribellino viene fermata in area da Teresa Di Salvo dopo aver cercato un guizzo: per il direttore di gara, però, ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto parte Piro che spiazza il portiere avversario.

Nel secondo tempo il Frosinone cerca di riacciuffare le rosanero, portandosi spesso in avanti; le padrone di casa ripartono pericolosamente in contropiede, senza però riuscire a trovare la via del raddoppio. Al 92' Sgambato, di testa, trova la traversa ma la numero 9 era comunque partita oltre la linea difensiva rosanero: la segnalazione di offside spegne le speranza di rimonta e il triplice fischio pone fine al match.

Grazie al successo sul Frosinone il Palermo tiene il quinto posto in classifica con 42 punti: le rosanero ritrovano la vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Lecce.