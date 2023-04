Palermo Femminile, ko in trasferta contro la Roma: rosanero sconfitte 2-1

Girone C

Il Palermo Femminile esce sconfitto 2-1 dalla trasferta di Roma: al Centro sportivo Certosa le ragazze di Antonella Licciardi, pur avendo disputato un buon incontro, non riescono a tornare dalla capitale con punti preziosi per la classifica. Palermo che resta a quota 48, scavalcato proprio dalla Roma che balza a 49.

Le padrone di casa passano subito in vantaggio, praticamente dopo nemmeno due minuti di gioco: Del Rosso sfrutta bene una ripartenza delle compagne e davanti al portiere rosanero non sbaglia, con un tiro preciso a mezza altezza. Dopo la rete del vantaggio le giallorosse amministrano bene il possesso palla, mentre le rosanero provano a riorganizzarsi. Si va al riposo sul parziale di 1-0 per la Roma.

Ad inizio ripresa le ragazze di Antonella Licciardi trovano subito il pari: Ribellino firma l'1-1 segnando a porta sguarnita, visto che il portiere giallorosso era uscito sull'iniziativa di Dragotto, stoppandola bene.

La gioia del pari, però, dura pochissimo perchè le padrone di casa tornano subito avanti: dai venticinque metri Coppola calcia potentemente e il suo diagonale termina la corsa in fondo alla rete.

Inutili i tentativi nel finale da parte delle ragazze rosanero: mercoledì 3 maggio Palermo nuovamente in campo, nel recupero della venticinquesima giornata, contro il Matera Città dei Sassi.