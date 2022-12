Palermo Femminile, sconfitta casalinga contro il Chieti: due calci di rigore di Di Camillo decidono la gara

Serie C femminile Girone C

Al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo arriva una sconfitta per il Palermo femminile. Le rosanero perdono lo scontro diretto contro il Chieti femminile: le abruzzesi si impongono 2-0 e proseguono l’inseguimento della capolista RES Roma. Capitoline sempre più al comando del campionato, con 13 vittorie in 13 partite.

La partita resta in equilibrio fino a inizio ripresa, poi il Chieti femminile passa in vantaggio. Al 48’ calcio di rigore per la formazione ospite, dopo la traversa colpita dal Palermo con Coco: Maculova prende il tempo a Marta Collovà che frana sulla calciatrice avversaria. Dagli undici metri va la numero dieci Giulia Di Camillo che batte Erika Sorce e porta in vantaggio Chieti.

Al 65’ altro calcio di rigore per il Chieti: il portiere rosanero commette fallo su Stivaletta e l’arbitro concede il secondo penalty di giornata. Dal dischetto va nuovamente la Di Camillo che spiazza Sorce e realizza la sua doppietta personale. Nei minuti restanti la squadra di Licciardi prova a reagire, cercando il gol che riaprirebbe la gara. La difesa ospite, però, non concede nulla. Per il Palermo femminile è la terza partita consecutiva senza vittoria: le rosanero restano al sesto posto con 24 punti.