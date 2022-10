Palermo Femminile, ritorno alla vittoria per le ragazze rosanero: 5-0 convincente contro la Salernitana

Dopo la sconfitta subita in trasferta nel turno infrasettimanale contro la Res Roma, il Palermo femminile ritrova la vittoria. Nella quarta giornata del girone C di Serie C, le rosanero sconfiggono con un netto 5-0 la Salernitana, portandosi a 9 punti in classifica. In vetta ci sono Res Roma e Lecce Women, che restano a punteggio pieno con 12 punti.

La partita comincia subito benissimo per le palermitane: dopo appena un minuto a sbloccare il risultato ci pensa Dragotto. Il raddoppio arriva poco dopo la mezz’ora con Priolo, brava ad insaccare di testa sotto porta, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale della prima frazione di gara il Palermo dilaga: al 37′ Piro segna dalla distanza su calcio di punizione, al 42′ ecco servito il poker con Purpura. Il gol del definitivo 5-0 delle rosanero arriva al 53' con Sandra Palermo, servita da un pregevole tacco no look di Ribellino.