Palermo Femminile, rosanero eliminate dalla Coppa Italia di serie C ad un passo dalla finale: la Res Roma vince 2-1

Serie C femminile Girone C

Sfuma per il Palermo femminile il sogno di disputare la finale di Coppa Italia di Serie C: le rosanero perdono 2-1 in semifinale a Tor Bella Monaca, in casa della Res Roma, vincitrice del girone e promossa in serie B. Ora le capitoline si giocheranno la coppa di categoria contro il Venezia allo stadio Gino Bozzi di Firenze: appuntamento in programma domenica 11 giugno alle ore 16:00.

Con questo match si chiude la stagione delle ragazze rosanero, decisamente positiva: il Palermo ha chiuso il campionato al quinto posto, esprimendo un bel calcio e lanciando tante ragazze di prospettiva, alcune protagoniste anche a Viareggio con la Rappresentativa della LND.

La prima frazione di gara è equilibrata, le rosanero sono tatticamente ben messe in campo. Al 39’ il vantaggio della Res Roma: è Vanessa Nagni a firmare l’1-0, con una bella conclusione dalla distanza all’incrocio dei pali.

Allo scadere del primo tempo, però, ecco il pari del Palermo: Piro realizza dagli undici metri il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo il fallo subito da Dragotto.

Nella ripresa i ritmi proseguono come nel primo tempo, alti ed intensi. Al 38’ della ripresa, però, la Res Roma trova il gol della vittoria: dopo un’azione elaborata nei pressi dell’area rosanero è Alessia Cianci a calciare al volo e a battere Sorce.

A fine gara le ragazze della Res Roma sono state premiate con la Coppa per la vittoria del campionato.