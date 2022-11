Palermo femminile, pareggio casalingo contro la Roma: Coco risponde al vantaggio capitolino

Pareggio casalingo, nell’undicesima giornata del campionato di serie C, per il Palermo femminile di Antonella Licciardi: contro la Roma al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo il match termina 1-1. Le rosanero sono riuscite a rimediare allo svantaggio iniziale, grazie ad una rete di Coco al 38’ che ha risposto alla prima marcatura di Del Rosso. Per le palermitane, sempre nella prima frazione di gioco, anche una traversa colpita dalla stessa Coco.

Il match è sostanzialmente equilibrato, le due squadre si studiano e provano a costruire azioni offensive degne di nota. Al 16’ nitida occasione per le padrone di casa: Giada Ribellino, servita magistralmente al centro dell’area di rigore da Chiara Dragotto, sfiora il gol dell'1-0. L’attaccante, però, perde un tempo di giocata decisivo e, anziché calciare immediatamente verso la porta difesa da Vitaletti, stoppa macchinosamente il pallone e calcia con ritardo: la sua conclusione viene murata dalla difesa. Un minuto dopo è la Roma a passare in vantaggio: sul rinvio lungo del portiere, dopo un colpo di testa a centrocampo, Gianna Betti riesce a prolungare con un grande assist la traiettoria del pallone a beneficio del rapido scatto di Valeria Del Rosso che, entrata in area di rigore, non lascia scampo al portiere rosanero Erika Sorce. Il Palermo reagisce e poco dopo, al 36, su tiro di Coco sfiora il pari: la conclusione dalla distanza si stampa sulla traversa. E’ solo il preludio al pareggio rosanero, che arriva tre minuti più tardi grazie alla stessa Diana Coco: la palermitana raccoglie un disimpegno in profondità di Denise Licari, parte in progressione ed entra in area dalla sinistra, sterza sul destro e con un tiro a giro deposita il pallone sotto la trasversa. Golazo del numero 99 palermitano, destro a giro di pregevole fattura sul quale nulla può Vitaletti.

Nella ripresa entrambe le formazioni provano a spezzare l’equilibrio, ma le difese rispondono con puntualità. Le rosanero cercano di aumentare l’intensità del proprio gioco ma difettano spesso nell’ultimo passaggio: negli ultimi venti metri manca la giusta lucidità per ribaltare il risultato.

Con questo pareggio la formazione di Antonella Licciardi sale a quota 23 punti in classifica, a +4 proprio dalla Roma.