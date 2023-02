Palermo femminile, sconfitta casalinga contro la capolista: la Res Roma vince 1-0

Serie C femminile Girone C

Il Palermo femminile non riesce a portare a casa punti preziosi contro la capolista Res Roma: a Castellammare del Golfo le capitoline battono le rosanero 1-0, grazie alla rete di Nagni siglata al 25' del primo tempo.

Le ragazze di Antonella Licciardi cominciano bene il match, con grande intensità. Al 18' Giada Ribellino sfiora il vantaggio, la sua conclusione viene respinta da D'Alessio. Al 25' le giallorosse si portano in vantaggio: dopo un'uscita errata a centrocampo delle rosanero, la palla arriva a Vanessa Nagni che lascia partire un mancino dalla distanza. La palla si insacca in rete, inutile il tentativo di Biundo di salvare la porta: conclusione molto precisa che regala il vantaggio alla squadra ospite. Il primo tempo termina col parziale di 1-0 per la Res Roma: Palermo che ha tenuto bene il campo, reagendo dopo lo svantaggio con la costruzione di alcune interessanti trame offensive.

Nella ripresa le rosanero restano in gara, sfiorando il pari con Dragotto ma anche in questa circostanza D'Alessio dice di no. Al 75', sugli sviluppi di calcio d'angolo, clamorosa occasione divorata dalle rosanero, con la palla che danza per ben due volte dinanzi la linea di porta giallorossa. Nei quattro minuti di recupero finali le padrone di casa si riversano in avanti, cercando la rete del pari: la difesa giallossa, però, è attenta e non si lascia sorprendere.

La squadra di Antonella Licciardi resta al sesto posto in classifica, a quota 32 punti; la Res Roma mantiene il primato della classifica, restando a +10 sul Trastevere.