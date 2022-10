Palermo, al via le attività del settore giovanile femminile: 70 atlete al Barbera per la presentazione

Sin dalla propria nascita, la società rosanero ha ribadito costantemente l'importanza del calcio femminile per la crescita di tutto il movimento sportivo. Più volte il presidente Dario Mirri ha dichiarato come uno degli obiettivi che la società porta avanti sia l'integrazione con il territorio. In questo senso, le ragazze rosanero rappresentano in pieno tale intento. Anche i tifosi del Palermo hanno iniziato a seguire con passione le vicende della formazione allenata da Antonella Licciardi, reduce peraltro da una bella vittoria in campionato.

Ma un altro tassello importante per la società rosanero è rappresentato dalla presenza di un vero e proprio settore giovanile femminile. Oggi, infatti, hanno preso avvio gli allenamenti delle tre squadre: under 12, 15 e 17.

A dare il via alle attività sportive della stagione 2022-2023 è stato l’incontro inaugurale allo stadio Renzo Barbera. Erano presenti le oltre 70 giovani atlete, i rispettivi genitori e i dirigenti rosanero Fabrizio Giambona (responsabile organizzativo del settore giovanile) e Rosario Argento (responsabile del settore giovanile femminile). Un momento di condivisione fra famiglie e staff in vista dell’inizio dei campionati regionali, che prenderanno il via tra questo mese mese e novembre.