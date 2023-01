Palermo femminile, pareggio esterno a Roma: 1-1 contro il Trastevere

Serie C femminile Girone C

Termina 1-1 la partita al Trastevere Stadium, valida per la quattordicesima giornata di campionato, tra le padrone di casa e il Palermo femminile: le rosanero si erano portate in vantaggio al 20', grazie alla rete di Chiara Dragotto. Nella ripresa, però, il pari capitolino firmato da Giulia Boldrini su calcio di rigore.

La prima frazione di gara è piuttosto equilibrata, con le formazioni che si studiano abbondantemente nel primo quarto d'ora. Al ventesimo, sugli sviluppi di calcio d'angolo, cross di Sandra Palermo e Chiara Dragotto anticipa, con un colpo di testa, il portiere Dilettuso sul primo palo: è l'1-0 rosanero.

Si va al riposo con il risultato di vantaggio in favore delle ragazze allenate da Antonella Licciardi. Nella ripresa le padrone di casa intensificano la manovra offensiva, creando maggiori pericoli alla difesa rosanero. Il Trastevere trova il pareggio su calcio di rigore: su tiro di Boldrini l'arbitro vede un tocco con la mano della difesa rosanero e decreta il tiro dagli undici metri. Dal dischetto va la stessa Boldrini, che segna l'undicesimo gol in stagione.

Nei minuti restanti il risultato non si sblocca, l'equilibrio ristabilito dalle romane permane sino alla fine.

Nella prossima giornata le rosanero riceveranno, in casa, il Cosenza. Il Palermo ha 25 punti in classifica, al sesto posto del girone C del campionato femminile di serie C. In vetta sempre la Res Roma, oggi vittoriosa in casa contro Lecce, a quota 42.