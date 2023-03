Palermo femminile, pareggio esterno contro il Lecce: in gol Ribellino e Dragotto

Serie C femminile Girone C

Termina 2-2 il match tra Lecce Women e Palermo femminile, valido per la ventunesima giornata di campionato. Al campo comunale La Torre di Castrignano De' Greci le rosanero ottengono un buon punto che mantiene inalterato il distacco proprio dalle salentine, al quarto posto. Le padrone di casa si portano a quaranta punti, il Palermo sale a trentanove.

Primo tempo caratterizzato da ritmi alti, le rosanero vanno in gol con Giada Ribellino e Chiara Dragotto e chiudono la prima frazione di gara in vantaggio sul 2-1. Per il Lecce in gol Jaszczyszyn. Nella ripresa le giallorosse alzano il baricentro e riescono a trovare la rete del pari sempre con Jaszczyszyn. Nel prossimo turno le rosanero di Antonella Licciardi riceveranno il Frosinone in casa.