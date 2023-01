Palermo femminile, pareggio casalingo contro il Sant'Agata: Coco risponde al vantaggio di Cicirello

Serie C femminile Girone C

Nella sedicesima giornata di campionato il Palermo femminile ottiene un pareggio, nel derby siciliano contro il Sant'Agata. Al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo la gara è terminata 1-1: la formazione ospite si è portata in vantaggio nel primo tempo ma ad inizio ripresa le palermitane hanno reagito, trovando il gol del pari. Le ragazze guidate da Antonella Licciardi restano, dunque, al quinto posto in classifica con 29 punti.

I primi venti minuti di gara sono molto equilibrati, entrambe le squadre non vogliono correre rischi. Al 22' il Sant'Agata si porta in vantaggio: Collovà non si intende con Sorce, in uscita, e Cicirello ne approfitta per realizzare il gol dell'1-0. Un guizzo di ingegno da parte di Ilenia Cicirello, che ha freddato entrambe le calciatrici rosanero: incertezza difensiva che le rosanero pagano a caro prezzo. Ad inizio ripresa, dopo cinquantacinque secondi arriva il pareggio rosanero: Coco si libera benissimo della marcatura avversaria e con un tiro potente sul secondo palo batte Noemi Vitale.

Le ragazze di Antonella Licciardi prendono fiducia e cominciano a costruire la manovra con maggiore precisione. Le verticalizzazioni verso la porta avversaria sono tante ma il Sant'Agata riesce a tenere botta agli attacchi rosanero. Nei minuti finali la pressione delle padrone di casa aumenta ma il gol non arriva: finisce 1-1 il match tra Palermo e Sant'Agata.