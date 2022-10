Palermo Femminile, sconfitta casalinga contro il Lecce: le ragazze di Antonella Licciardi battute 3-2

Serie C femminile Girone C

Stop casalingo per il Palermo Femminile guidato in panchina da Antonella Licciardi. Al "Giorgio Matranga" di Castellammare del Golfo arriva un ko per 3-2 contro il Lecce, al termine di una gara abbastanza combattuta. Il primo tempo della partita è sostanzialmente equilibrato, le due squadre si studiano molto ed evitano rischi. Escono per infortunio Emanuela Priolo per le rosanero e Sofia Belo Da Silva per il Lecce. Nella ripresa, al 12', il Lecce passa in vantaggio con una grande punizione calciata dai trenta metri da Trofimov, palla che si insacca all'incrocio. Al 63' episodio che farà discutere: presunto gol "fantasma" delle rosanero con Maria Chiara Dragotto, che da fuori area calcia di collo all'incrocio dei pali. Prieto respinge il pallone con difficoltà, ma la sfera sembrava aver superato la linea di porta: l'arbitro lascia proseguire e non convalida la rete.

Due minuti dopo, però, il pari rosanero è buono: tiro dalla grande distanza di Palermo, palla a mezza altezza che non lascia scampo al portiere leccese. Al 71' le rosanero si portano in vantaggio, grazie alla rete di Dragotto: bella azione personale del capitano, che scarta diverse avversarie, portiere compreso, e a porta vuota realizza il sorpasso. Il vantaggio, però, dura poco perchè tre minuti dopo il Lecce trova la rete del 2-2 grazie a D'amico, brava a calciare sul palo più lontano dopo che la numero 9, Victoria Adriana Jaszczyn, era riuscita a superare in contrasto due difensori. Proteste per un presunto fallo dell'attaccante leccese, anche in questo caso il direttore di gara lascia correre.

Al 92', in pieno recupero, ecco il sorpasso del Lecce: realizza Anna Asia Marsano, con un bel tiro ad incrociare.

Rammarico a fine partita per le ragazze rosanero, che dopo aver assaporato il successo si vedono costrette a cedere alla rimonta delle leccesi.

Nel prossimo turno per le palermitane prevista l'insidiosa trasferta di Frosinone.