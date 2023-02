Palermo femminile, le rosanero tornano alla vittoria: netto 5-1 in trasferta contro la Salernitana

Prova convincente da parte delle ragazze di Antonella Licciardi, che ottengono un successo prezioso per la classifica. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa contro la Res Roma, le rosanero rifilano cinque reti alle campane: in gol Collovà, Licari (doppietta), Dragotto e Bruno