Palermo femminile, le rosanero tornano alla vittoria: la doppietta di Piro regala i tre punti contro il Frosinone

Serie C Girone C

Il Palermo femminile di Antonella Licciardi torna alla vittoria, dopo la sconfitta contro il Lecce nello scorso turno. A Tommaso Natale le rosanero battono il Frosinone 2-1: è la doppietta di Piro a regalare i tre punti alle padrone di casa. Partita intensa, nervosa, combattuta: le reti della gara vengono firmate nella prima frazione di gioco, nella ripresa il Frosinone sbaglia dagli undici metri con Sgambato, buttando al vento una clamorosa chance per agguantare il pari.

La gara inizia subito bene per il Palermo, visto che dopo nemmeno due minuti il direttore di gara assegna calcio di rigore: Desirèe Di Salvo viene messa giù in area e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto parte Jenny Piro che spiazza il portiere avversario con una bella esecuzione.

Al 18’, però, ecco il pareggio del Frosinone su un rapido capovolgimento di fronte: Alessandra Martella usa bene il fisico, sbilancia Tarantino, e con un destro a giro fredda Sorce.

Al 44’, però, ecco il nuovo sorpasso rosanero: punizione dai sedici metri calciata da Piro, Zuliani intuisce ma non riesce ad evitare che la palla entri in porta.

Nel secondo tempo il Palermo gestisce bene il vantaggio, cercando comunque la rete della sicurezza. Al 68’ ghiotta occasione per il Frosinone: intervento in ritardo di Collovà sull’incursione centrale di una giocatrice gialloblù, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto parte Flavia Sgambato che calcia altissimo sopra la traversa: alle stelle la conclusione del numero 9 gialloblù. Il Frosinone comunque non si arrende, attaccando alla ricerca del pari. Dopo sette minuti abbondanti di recupero il direttore di gara fischia tre volte e le ragazze di Antonella Licciardi possono festeggiare: successo prezioso per la classifica, Palermo che sale a quota sei punti.