Palermo femminile, le rosanero segnano 7 gol al Sant'Agata: tutto facile nel derby di ritorno, squadra agli ottavi di Coppa

La prima uscita ufficiale del nuovo anno è più che positiva per il Palermo femminile. La squadra di Antonella Licciardi vince anche il derby di ritorno contro l’Academy Sant’Agata: il risultato finale è un rotondo 7-0. Le rosanero passano così il primo turno della Coppa Italia di Serie C, staccando il ticket valido per gli ottavi di finale.

Il match andrà in scena il prossimo 5 febbraio, con la formula della gara secca. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari il regolamento prevede che si vada direttamente ai calci di rigore. A Castellammare del Golfo ottima prestazione di tutto il collettivo, con Coco che ha realizzato una tripletta.

Dopo la vittoria per 0-6 in trasferta maturata nella gara d’andata, le ragazze allenate da Antonella Licciardi si impongono per 7- 0 al “Giorgio Matranga”. Ad interrompere l'equilibrio in campo ci pensa Piro, al 12′, realizzando dagli undici metri. Poco prima della mezz'ora di gioco arriva il 2-0, con Chiara Dragotto, brava a concretizzare un'azione cominciata da Piro e Purpura. Quattro minuti dopo ecco il tris: Coco sfrutta una bella apertura di Licari e davanti al portiere avversario lo fredda cinicamente.

Nella ripresa le rosanero pensano a consolidare il larghissimo vantaggio anche se non disdegnano di ripartire e creare ancora occasioni da rete. Al 54' ecco la doppietta di Coco, poi nel finale i gol di Geraci, ancora Coco e Purpura per il definitivo 7-0.