Palermo femminile, le ragazze rosanero tornano alla vittoria: 2-0 in casa contro il Cosenza

Serie C femminile Girone C

Il Palermo femminile torna alla vittoria, al termine di novanta minuti ben giocati in casa contro il Cosenza: al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo decidono le reti di Renda ed Incontrera, arrivate al 16’ e ad inizio ripresa.

Aggressività e determinazione hanno determinato il successo delle ragazze di Antonella Licciardi contro il Cosenza, avversario che peraltro le rosanero ritroveranno anche ad inizio febbraio, in trasferta, negli ottavi di coppa Italia di serie C. Tre punti che certamente danno fiducia in vista del prosieguo della stagione: le ragazze palermitane si trovano adesso al quinto posto in classifica, con 28 punti.

Al 16′ è Renda ad aprire le marcature di giornata, finalizzando un’azione nata in contropiede e sfruttando al meglio l’assist di Impellitteri. Ad inizio ripresa, al 49', è Alessia Incontrera a firmare il raddoppio con una bella conclusione da fuori area che sorprende Carelli.