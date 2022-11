Palermo Femminile, pareggio casalingo in rimonta al 95': 3-3 con l'Independent di Napoli

Serie C femminile Girone C

Dopo due successi consecutivi arriva un pareggio per il Palermo Femminile: al Giorgio Matranga" di Castellammare del Golfo le rosanero pareggiano 3-3 contro le napoletane dell'Independent dopo essere state a lungo in svantaggio. Decisive per il pari finale le reti di Dragotto e Ribellino nei minuti conclusivi del match.

La squadra di Antonella Licciardi manovra bene il pallone sin dai primi minuti, facendo la partita. Tuttavia, le campana giocano spesso in contropiede e le ripartenze delle avversarie creano problemi alla difesa palermitana. Al 14' l'arbitro fischia caldio di rigore per le rosanero: Purpura stoppa il pallone in area e viene atterrata. Bravissima Valentina Purpura ad intuire la traiettoria del pallone e ad incunearsi in area di rigore avversaria, prendendosi un fallo preziosissimo. Dal dischetto parte Piro che centra l'incrocio dei pali, errore dagli undici metri per la palermitana. Un minuto dopo arriva il vantaggio avversario grazie alla rete siglata da Alessia Tagliaferri, brava ad involarsi in contropiede e a battere col destro il portiere rosanero.

Passano quattro minuti e le padrone di casa pareggiano con Ribellino, brava a ribadire in rete una respinta del portiere, dopo che la stessa aveva avviato l'azione con diversi dribbling personali. La formazione ospite, però, torna subito avanti con la rete di Musella, grazie ad una conclusione di prima sugli sviluppi di calcio d’angolo. Si va al riposo sul parziale di 1-2 in favore dell'Independent.

La situazione per il Palermo femminile si complica ancor di più dopo un minuto e mezzo dall'inizio della ripresa: le rosanero subiscono un altro gol da calcio d’angolo. Al termine di una serie di batti e ribatti arriva l'ultimo tocco, decisivo, da parte di Sorriso e l’Independent si porta sul punteggio di 1-3. Le ragazze allenate da Antonella Licciardi non perdono la fiducia, continuando ad alimentare le proprie speranze di rimonta. All’86’ è Chiara Dragotto a segnare la rete del 2-3, stoppando benissimo un cross in mezzo di Ribellino e freddando il portiere a pochi passi dalla porta. Al quinto minuto di recupero la Dragotto restituisce l'assist alla Ribellino: lancio in profondità e rete in contropiede della numero 21, che sorprende il portiere con una conclusione precisa da fuori area.

Con il pari odierno la formazione di Antonella Licciardi sale a quota 19 in classifica. Nel prossimo turno le rosanero saranno impegnate in trasferta, contro Matera.