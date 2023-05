Palermo Femminile, il campionato si chiude con un pareggio in trasferta: 2-2 contro il Cosenza

Le rosanero guidate da Antonella Licciardi chiudono la stagione al quinto posto in classifica, a quota 56 punti. Un'annata certamente positiva per le ragazze palermitane, che hanno provato nelle ultime settimane ad agganciare la terza posizione. Oggi in rete Collovà e Purpura