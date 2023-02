Palermo femminile, blitz esterno dopo tre mesi: vittoria per 6-2 contro il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Il Palermo femminile torna a vincere in trasferta, dopo un digiuno durato praticamente tre mesi: le ragazze di Antonella Licciardi hanno sconfitto con un netto 6-2 il Grifone Gialloverde. Era dallo scorso 13 novembre che le rosanero non portavano tre punti a casa da una trasferta in campionato: in quella circostanza si registrò il blitz contro il Matera.

Partita senza storia oggi, al campo sportivo Elis di Roma: le palermitane sono andate a segno con Coco, Piro (doppietta), Dragotto (doppietta) e Collovà. Per le padrone di casa reti siglate da Panichi e Lenzini. Successo importante per il Palermo, che conferma il quinto posto in classifica a quota 32. Sono tre le distanze dal quarto posto occupato dal Lecce, oggi fermato in casa 2-2 dal Matera.

Nel prossimo turno le rosanero riceveranno la capolista Res Roma, a quota 51 punti in classifica: le capitoline vantano un vantaggio di undici lunghezze rispetto al Chieti.