Il Palermo Femminile trova la prima vittoria: battuto il Cesena al Pasqualino

Arriva la prima vittoria del Palermo Femminile che al Pasqualino di Carini riesce a sconfiggere il Cesena, arrivato ancora imbattuto, per 1-0 al termine di una partita combattuta giocata sotto una pioggia incessante in cui le ragazze di Antonella Licciardi hanno tenuto testa alle avversarie, facendo la loro gara e cogliendo l’occasione al momento giusto. In virtù di questo successo la squadra rosanero abbandona l’ultimo posto in classifica raggiungendo quota 4 punti, gli stessi della Pro Sesto al momento prima delle squadre salve.

Nel primo tempo le occasioni migliori le hanno prodotte le avversarie. A inizio partita Casadio incrocia una conclusione da posizione defilata a sinistra che non trova di poco la porta. Ancora più pericoloso il tentativo al 43’ di Pinna che sempre con un tiro incrociato va veramente a pochi centimetri dal gol del vantaggio.

Il Palermo, cresciuto con il passare dei minuti comincia a guadagnare sempre più metri di campo. Il primo squillo arriva al 57’ su un tiro-cross di Dragotto che esce di pochissimo. Il preludio alla rete del vantaggio arrivata dieci minuti dopo. Coco parte in spunto personale sulla sinistra eludendo la marcatura avversaria e servendo a rimorchio Cusmà, il cui tiro incrociato si insacca a fil di palo. Il Cesena si getta disperatamente in avanti alla ricerca del gol costruendo l’occasione capitale all’80’ quando Casadei viene atterrata da Collovà in area: il rigore calciato da Petralia però va alle stelle.

Le rosanero dopo l’errore delle avversarie si ricompattano dietro e portano a casa una vittoria capitale per il campionato in una settimana che era stata segnata dall'increscioso furto delle divise, per fortuna poi ritrovate

Licciardi: “Brave a resistere nel primo tempo”

L'allenatrice del Palermo Antonella Licciardi ha espresso le sue considerazioni nel post-partita, elogiando la sua squadra: "Siamo veramente contente - ha affermato - perché questa gara dopo due domeniche di sosta l’avevamo preparata bene e sapevamo di poter fare qualcosa in più rispetto ai nostri standard. La partita è stata interpretata nel modo migliore, l’atteggiamento è stato quello giusto, con la compattezza che avevo chiesto perché gli avversari sono una squadra compatta, che fa un lavoro sulle fasce che se non viene assorbito ti sfianca. Aver resistito bene nella prima parte di gara e aver dato quell’impulso in più nella ripresa ha fatto sì che il gol arrivasse".