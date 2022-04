Calcio Femminile: il Palermo si arrende di misura alla capolista Brescia

Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica contro la Torres per il Palermo Femminile che nel recupero dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie B tiene testa alla capolista Brescia che riesce però a imporsi di misura per 1-0 nel match del Pasqualino.

Alle ragazze di coach Licciardi certamente non ha sorriso nemmeno la fortuna: al 14’ le rosanero hanno colpito una traversa interna con la palla che non ha varcato la linea. Venti minuti dopo il Brescia, che si era reso già pericoloso in precedenza, trova il gol del vantaggio. A siglarlo è Luana Merli di testa sugli sviluppi di un corner con la palla che sbatte sulla traversa, varcando però questa volta la linea di porta. Al 40’ il Palermo femminile trova la via del gol con un colpo di testa di Collovà che viene però annullato per fuorigioco.

Nella ripresa il Brescia prova a legittimare il vantaggio mentre il Palermo cerca di distendersi in avanti per trovare il pareggio senza riuscirci. Nel finale la squadra ospite va vicina per due volte al gol prima con un palo preso da Hjolman con un tiro da posizione defilata e poi con una punzione dai 30 metri di Magrì uscita alta di poco. Il risultato del primo tempo alla fine resta uguale anche al fischio finale.

A cinque giornate dal termine la corsa alla salvezza si complica tremendamente: la squadra rosanero resta infatti penultima a 14 punti con 9 lunghezze di svantaggio dal Ravenna quartultimo (ma con una partita in meno). A questo punto per mantenere la Serie B serve se non un miracolo quantomeno un’impresa titanica.