Palermo femminile, altro stop: il Montespaccato vince 2-1 con un rigore al 94'

Serie C femminile Girone C

Altra sconfitta per il Palermo femminile di Antonella Licciardi: le rosanero perdono 2-1 sul campo del Montespaccato (Roma), in virtù di un calcio di rigore segnato da Santacroce al minuto 94.

Le palermitane restano così a sei punti in classifica in cinque gare disputate: la classifica è indubbiamente corta ma certamente occorre invertire il trend negativo di avvio stagione.

L'avvio di gara delle rosanero al campo Don Pino Puglisi è buono, visto che alle soglie della mezz'ora arriva la rete di Chirillo che sblocca la partita. La gioia del vantaggio, però, è breve perché dopo dieci minuti Refi firma il pari per le padrone di casa. Nella ripresa il match continua ad essere equilibrato, con tentativi da una parte e dall'altra. Al 94', però, l'arbitro assegna calcio di rigore