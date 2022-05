C'è l'Entella, in 32 mila per avvicinare il Palermo alla promozione e Baldini carica: "Sento che andremo in B"

Come già successo giovedì scorso con la Triestina il Palermo domani sera si appresta a difendere la dote della gara d'andata in un Barbera strapieno contro l'Entella. Baldini ancora una volta ha ribadito di avere essere fiducioso sul fatto che la sua squadra possa arrivare alla B. Come già successo martedì per la sostituzione di De Rose, si rinnova il duello Damiani-Odjer per rimpiazzare lo squalificato Dall'Oglio. La partita, in programma alle 21 sarà trasmessa sia sulla piattaforma Eleven Sports, che in streaming su Raiplay: all'estero sara visibile per gli utenti 196 Sports.

Il tecnico del Palermo spiega quale deve essere la chiave di lettura della gara, memore dell'esperienza del turno precedente: "Il vantaggio è che contro la Triestina - ha spiegato - abbiamo già provato l'emozione dello stadio pieno. In quanto alla partita dobbiamo fare come a Chiavari, replicare le stesse cose e dare uno spessore maggiore alla prestazione, avere 32 mila persone che ti spingono è un vantaggio indiscutibile. Ci auguriamo di poter fare soddisfazioni ai nostri tifosi sotto il profilo del gioco. Con la Triestina abbiamo sofferto ma abbiamo pareggiato e ci siamo qualificati, domani sera speriamo di riuscire a far meglio ma sappiamo che l'Entella, come la Triestina, è un avversario di alto livello. Dobbiamo restare attenti è concentrati e giocare come se all'andata avessimo perso".

In merito alla gestione degli uomini e delle energie in riferimento alle singole prestazioni di chi ha giocato di più, nello specifico Valente, l'allenatore rosanero ha così risposto: "L'altra sera Nicola aveva un problema non fisico ma familiare - ha puntualizato -con la bambina ricoverata in ospedale, lui è stato bravo a concentrarsi nonostante avesse avuto la notizia da poco. Non è stato quello di Trieste ma anche in quelle condizioni ha dato un apporto fondamentale alla squadra . Non è più tempo di fare prove, c'è da lottare e soffrire: sappiamo chi sono i ragazzi e quando ci saranno delle condizioni tali che uno non può giocare sarà sostituito, come è successo con Buttaro che sta sostituendo benissimo Accardi".

A proposito di Accardi, il tecnico ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Andrea è recuperato ma fa lavoro differenziato - ha spiegato- se ci fosse il bisogno può comunque scendere in campo". Baldini ha anche parlato delle possibili scelte a centrocampo, senza sciogliere la riserva sul rinnovato ballottaggio tra Damiani e Odjer: "Non ho deciso, deciderà il campo, sceglierò in base a quello che vedo ma sono sicuro che non sbaglio. De Rose è il nostro capitano ed è fresco dopo essere stato fermo un turno , giocherà sicuramente. L'altro lo sceglierò in base all'allenamento. In ogni caso non sbaglio, stanno bene tutti è due è poi la gara è lunga, uno dei due dovrà entrare".

Il tecnico ha poi ribadito con convinzione le sue sensazioni positive: "Sento che andremo in Serie B - ha affermato - l'ho sempre detto anche quando eravamo decimi. Sappiamo che domani sera sarà difficile, dobbiamo pensare di aver perso a Chiavari. Le persone di fede non perdono mai perché sanno che alla fine saranno premiate: se non accadrà vuol dire che non siamo pronti. Io però sento che il Palermo è pronto".

Qui Palermo

Al netto di Dall'Oglio squalificato Baldini ha tutti a disposizione. L'unica incognita riguarda ancora una volta il ballottaggio tra Odjer e Damiani: quest'ultimo vista l'ottima prestazione di martedì sembra partire un po' più avanti. Per il resto si va verso la conferma quasi totale dell'11 sceso in campo a Chiavari con De Rose pronto a riprendere il suo posto in mediana.

Qui Entella

Volpe ritrova Dessena a centrocampo ma in quella zona di campo dovrà fare ancora a meno di capitan Paolucci: in dubbio invece lo stopper centrale Chiosa con Sadiki pronto a sostituirlo. I biancazzurri scenderanno in campo con il 4-3-1-2. Merkaj, autore del gol che tiene in vita i liguri scalpita per partire da titolare: a suo fianco pronto Capello. In difesa si va verso la conferma del quartetto visto martedì mentre a centrocampo Karic dovrebbe lasciare il posto proprio al rientrante Dessena.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Dessena, Palmieri, Rada; Morosini, Capello, Merkaj.