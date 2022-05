Febbre per Palermo-Entella, già venduti più di 30 mila biglietti: sarà ancora sold out

Continua ad essere alta la febbre per il Palermo, giunto nella fase decisiva della sua stagione. Come già successo per il ritorno della sfida contro la Triestina, anche i biglietti per la gara contro l'Entella sono di fatto andati esauriti nel giro di poco tempo. Già 30.200 infatti i biglietti staccati in vista del secondo match contro i liguri, nel quale il Palermo dovrà difendere il 2-1 conquistato a Chiavari martedì scorso, per approdare in semifinale.

In città è dunque tornato ad esserci l'entusiasmo dei vecchi tempi, riacceso dal percorso in netto crescendo compiuto dalla squadra di Baldini ma anche dalla prospettiva del passaggio al City Football Group, circostanza che nell'ultimo periodo si è rivelata una possibilità più che concreta. Un aspetto che nell'ottica di una corsa alla Serie B che resta comunque una strada tortuosa, non può che essere confortante e stimolante per un gruppo che dopo un inizio altalenante è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi.