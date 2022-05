Palermo in semifinale, Baldini: "Convinto di passare anche sul 2-0, ora il Var ci darà più tranquillità"

E' decisamente soddisfatto Silvio Baldini nel parlare di Palermo-Entella 2-2, partita dalle due vite che ha sancito l'approdo alla semifinale playoff. Il tecnico di Massa ha evidenziato i meriti della squadra e il fatto di aver sempre creduto nel passaggio del turno anche dopo il secondo gol ligure. Sottolineando anche l'importanza del Var, introdotto dall prossimo turno, dopo una gara con tanti episodi dubbi. Poi per festeggiare gran parte della squadra è andato a cena a Villa Costanza (nella foto), ristorante che si trova alle pendici di Monte Pellegrino.

"Col Var più sicuri"

L'allenatore del Palermo è partito dalla lettura della gara: "La partita è stata bellissima - ha affermato - abbiamo giocato per far gol, bisogna pensare questa è la ventesima giornata di fila che segniamo Abbiamo una grande arma, ovvero che possiamo risorgere in qualsiasi momento. Nonostante questo il destino ci ha messo alla prova mandando ci sotto di due gol. Ho fatto le cose logiche sostituendo chi aveva speso tutto: chi è subentrato è stato bravissimo. Si allenano con grande applicazione e rispondono con queste prestazioni: abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra. Siamo felici anche per le emozioni che abbiamo provato".

Baldini ha sottolineato come la sua fiducia nel passaggio del turno non abbia mai vacillato: "Sul 2-0 ero convinto che ce l'avremmo fatta comunque - ha spiegato - mi sembrava impossibile che davanti a questo pubblico potesse accadere, sarebbe stata una a punizione severa. Sono rimasto tranquillo pur sapendo il valore dell'avversario. Hanno provato a ripetere le giocate che ci hanno dato problemi all'andata. Noi d'altronde abbiamo giocato a viso aperto e questo ci ha permesso di recuperare. Se avessimo pensato a difendere non saremmo mai stato in grado di rimontare".

L'allenatore di Massa ha parlato in chiusura anche del Var e dell'importanza dei tifosi: "Il Var è uno strumento giusto - ha osservato - che deve premiare chi è stato più bravo. La semifinale sarà sul filo del rasoio ma con il Var si avrà più tranquillità. Stasera, ad esempio, mi sarebbe piaciuto rivedere qualcosa, senza il pubblico saremmo usciti. Se la gente viene e invece di fischiare ti incita, perché sa che possiamo farcela poi finisce per come è andata. Solo il pubblico può dare la magia. Come succede al Real Madrid può succedere anche a Palermo"

Fella: "Il boato dopo il gol è stato stupendo"

Dopo una stagione intermittente con più bassi che alti Giuseppe Fella è stato il protagonista a sorpresa della notte magica del Barbera: suo infatti sia l'assist per il 2-1 di Soleri che il gol, in mezza rovesciata del definitivo 2-2. Il fantasista campano in prima battuta ha spiegato il valore personale di questo gol: "È stato importante, una scarica di tutti i sacrifici e delle difficoltà avute, qualcosa di molto emozionante. Sono sempre a disposizione e spero di poter dare il mio contributo".

Fella ha parlato poi dello stato d'animo della squadra dopo il raddoppio dell'Entella: " Questa squadra ha voglia e fame, si è creato un entusiasmo ed una fiducia importante. Sul 2-0 eravamo preoccupati ma avevamo voglia di rifarci e recuperare la gara e così è stato".

In chiusura il 23 rosanero ha descritto le sue emozioni nel giocare in uno stadio così pieno: "È stato unico, già entrare in campo è vedere tutta questa gente è bellissimo. L'altra volta non l'ho vissuto dal campo, in questa sì e sentire il boato dopo il gol è qualcosa di stupendo".