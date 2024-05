Palermo, ecco le prime date del ritiro: rosanero a Livigno dal 7 al 20 luglio

Il Palermo programma già la prossima stagione, naturalmente sia il club che i tifosi sperano di giocarla nella massima serie. Il club ha comunicato che il prossimo ritiro pre campionato si svolgerà a Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero.

I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia. Il centro di Preparazione Olimpica Aquagranda è un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accogliere la squadra ci saranno molti turisti che, come ogni anno in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze all’insegna dello sport e non solo.

La preparazione dei rosanero proseguirà dal 23 luglio: ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente. Adesso la testa è ai playoff: nel pomeriggio parlerà Mignani, domani la rifinitura a Torretta e poi la partenza per Bolzano.