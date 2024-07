Palermo, ecco la lista dei convocati per il raduno: ci sono anche Aurelio e Soleri

La stagione rosanero inizierà domani in provincia di Brescia con il raduno, prima del ritiro di Livigno

dal 7 al 20 luglio. Con una nota sul portale, il club di viale del Fante ha diramato la lista dei convocati per il ritiro. Figurano Aurelio e Soleri, in odor di cessione allo Spezia. Come annunciato da De Sanctis, Corona verrà ulteriormente seguito durante gli allenamenti: il centravanti classe 2004 ha diverse richieste e dovrebbe essere ceduto in prestito. Tra i nuovi volti c'è il difensore Peda, arrivato dalla Spal: l'operazione era stata conclusa precedentemente ma il calciatore era rimasto in prestito al club ferrarese. Si rivede anche Saric, dopo l'avventura in Turchia, così come gli altri rientrati dai rispettivi prestiti ad eccezione di Devetak.

Ecco la lista completa:

Aurelio; Broh; Brunori; Buttaro; Ceccaroni; Corona; Cutrona; Damiani; Desplanches; Di Francesco;

Di Mariano; Fella; Gomes; Graves; Insigne; Lucioni; Nespola; Peda; Pigliacelli; Ranocchia; Saric; Segre; Soleri; Stulac; Vasic.

Salim Diakité si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio. Kristoffer Lund e Ionut Nedelcearu raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive nazionali.